Schaufenster Dezember 2024

SNEAKER FÜRS AUTO



Felgen gehören nach wie vor zu den beliebtesten und einfachsten Methoden, das eigene Auto mit dem gewissen „Extra“ zu veredeln. Schließlich kauft man ja auch nicht irgendwelche Turnschuhe fürs eigene Gebein. Für die Sommersaison 2025 hat AEZ die neuen Felgen Toronto black und Toronta dark im Programm. Kantiges Y-Speichendesign für dreidimensionale Eleganz auf der Straße, erhältlich in den Dimensionen 7,5×18 Zoll bis 10×20 Zoll (ABE- und ECE-genehmigt)und auf jeden Fall in beiden Farbvarianten – schwarz glänzend frontpoliert und schwarz glänzend normal – ein toller Blickfang.

Der WIENER verlost einen Satz (4 Felgen ohne Reifen) der neuen AEZ Toronto in entsprechender Größe und wahlweise in schwarz glänzend frontpoliert, oder ganz schwarz glänzend.

GAMECHANGERSOCKS



Als Gründer der Modemarke MAM Vienna hatte Max Weißenböck die Idee, das sträflich unterschätzte Alltagsprodukt Socken in ein Luxusprodukt zu verwandeln. Statt Socken, die einschnüren, unbequem sind und viel zu schnell reißen, wollte er High Performance und hohen Tragekomfort bieten. Nach zweieinhalb Jahren Entwicklung, gemeinsam mit Topleuten aus den Stääen Balenciaga, Givenchy und Balmain, fand er die Geheimrezeptur für seine Gamechanger Socks. Und der WIENER verlost einen Jahresvorat an Gamechanger Socken für eine Person.

www.gamechangersocks.shop

DIE ESSENZ VON TORF, SALZ & FEUER

Seit über 200 Jahren verkörpert Laphroaig den wilden Geist der schottischen Insel Islay und steht für authentische Islay-Whiskys mit intensiven Torf-, Salz- und Rauchnoten. Gegründet 1815 von Donald und Alexander Johnston, hat sich Laphroaig längst zur Ikone gemausert. Der Whisky spiegelt das raue Klima und das Terroir von Islay wider, mit Wasser aus der Kilbride-Quelle und Torf aus den Heide- und Seegraslandschaften. Die traditionellen Herstellungsmethoden wie das Mälzen der Gerste und das Kalträuchern über Torffeuer verleihen ihm seinen einzigartigen Charakter.

Der Klassiker unter den Laphroaig-Whiskys ist der Laphroaig 10. Der klassische Geschmack gilt als Inspiration für jede Variation im Repertoire der Whisky Marke. Und davon gibt es einige: Sei es der Laphroaig Select, der durch die Verschmelzung von Reifungsstilen und verschiedenen Eichenholz-Einflüssen eine feine Mischung darstellt, oder der Laphroaig Quarter Cask, der mit einer weichen, samtigen und etwas milderen Note brilliert.

Mit dem WIENER Gewinn Schaufenster, schmückt eine Flasche vielleicht schon bald Ihre Hausbar.



www.laphroaig.com

RIDE IT UP!



Von den Profis lernen, wie man mit einem Motorrad richtig schnell wird? Austro-Racer Roland Resch kann das und zwar nicht erst seit gestern, sondern mit der Erfahrung aus 18 Jahren Rennsport und über 15 Jahren als Instruktor. RIDE IT UP beginnt, wo gängige Schulungen enden: Im Grenzbereich, wo richtiges Verhalten Leben retten kann. Gefahren wird auf Kawasaki KLX140L mit 19“ Reifen, die auf den speziellen Rutschbelag abgestimmt worden sind. Durch die geringe Leistung wird das Verletzungsrisiko minimiert, aber dennoch die Fahrdynamik von großen Motorrädern auf Straße oder Rennstrecke imitiert.

Der Fahrer lernt, vermehrt mit Körperspannung zu arbeiten, sich in den richtigen Hang-Off hineinzuarbeiten und das Motorrad aktiv zu führen, da es sonst leicht instabil wird. Nach 3h möglicher, reiner Fahrzeit ergibt sich ein Lerneffekt, von dem jeder Fahrer beim Umstieg auf sein gewohntes Motorrad sehr profitiert. Fahrspaß ist jedenfalls garantiert – und ein Muskelkater als Andenken ebenso.

Wir verlosen ein Hallentraining mit Roland Resch im Wert von 120 EUR

www.rideitup.com

MEHR WASSER



waterdrop® hat seit seiner Gründung 2016 eine echte Bewegung ins Leben gerufen. Mit seinem innovativen „Microdrink“ – einem kompakten, zuckerfreien Würfel voller natürlicher Frucht- und Pflanzenextrakte – hat das österreichische Unternehmen die Getränkewelt revolutioniert. Doch die Vision von waterdrop® geht weit über reinen Genuss hinaus: Drink More Water – und zwar auf eine Art, die die Umwelt schont und Ressourcen spart.

Wir verlosen einen

Waterdrop Adventkalender: Der Adventskalender von waterdrop® hält 25 Türchen bereit, hinter denen sich verschiedene Überraschungen verbergen. Gefüllt mit Limited Editions, stilvollen Accessoires und Bestsellern ist er das ideale Geschenk für umweltbewusste Genießer. Außerdem erinnert er uns mit jedem Türchen, das geöffnet wird daran, genug zu trinken und bietet gleichzeitig die Lösung für fruchtigen und abwechslungsreichen Geschmack.

www.waterdrop.com

EINE WELT ZUM STAUNEN



IKONO Wien bietet Eltern und Kindern jeden Alters ein einzigartiges Erlebnis, das Spiel, Spaß und Fantasie in einer kreativen Umgebung vereint. In mehr als 12 einzigartigen Räumen kann man in eine Welt des Staunens eintauchen und die Freude und Neugier der Kindheit wiederentdecken. Jeder Raum ist so gestaltet, dass er begeistert und verzaubert, von einem schillernden Raum voller Luftballons bis hin zu interaktiven Erlebnissen, die die Welt aus Kinderaugen betrachtet in Erinnerung ruft. Besonders hervorzuheben sind folgende Räume: „Persephone‘s Return Maze“ – ein Labyrinth der amerikanischen Künstlerin Heather Bellino, in dem Erkundung, Kreativität und Natur miteinander verschmelzen. Beim „Light Painting“ wird Besuchern die Möglichkeit geboten, ihre innere Künstlerin zu entfesseln und erste Erfahrungen mit der Verwandlung von Licht in ein Meisterwerk zu sammeln. In der „Betta Fish Lounge“ schließlich kann man in eine ruhige Atmosphäre eintauchen, in einen Kimono schlüpfen und mit dem Raum verschmelzen. Das Ziel von IKONO Wien ist es, die Kreativität zu fördern und die Verbindungen zwischen den Generationen zu stärken.

Der WIENER verlost ein Familien-Ticketpaket für 2 Erwachsene und zwei Kinder.

www.ikono.global



REISETBAUER ORANGE IM EICHENFASS

Die Orangen für den Reisetbauer Orangenbrand werden direkt in der Brennerei frisch gepresst und anschließend zur Maische verarbeitet. Nach der Destillation werden Vor- und Nachlauf großzügig abgetrennt und das Herz des Destillates, der Mittellauf mit 84% Alkohol, wird mit Quellwasser auf etwa 70% Alkohol verdünnt. Dieses Destillat wird anschließend für mindestens 7 Jahre im Eichenfass gelagert.

Die Merkmale: Ein Spannendes Duftbild aus Orangen und deutlichen Vanille- und Fassnoten. Transparent und an Grand Marnier erinnernd. Am Gaumen viel Druck und Kraft.

Mitspielen und eine Flasche von Reisetbauers „Orange im Eichenfass“ gewinnen.

www.reisetbauer.at

NIKI – STORIES VOM CHAMPION



Seit dessen ersten Renntagen in den frühen Siebziger-Jahren hat Autor Herbert Völker den Menschen Niki Lauda begleitet, bis zuletzt galt der legendäre, langjährige Herausgeber der „Autorevue“als kompetentes wie anerkanntes Sprachrohr des wohl bekanntesten Rennfahrers seiner Epoche. In über 45 gemeinsamen Jahren kommen schon ein paar gute Stories zusammen, die sich Völker nun in Erinnerung gerufen und zwischen zwei Buchdeckel gebracht hat. Nicht nur für Motorsport-Fans eine gewinnende Lektüre.

Wir verlosen zwei Bücher.

www.ecowing.at

NACHHALTIGER KAFFEEGENUSS

Erlebe exquisite Kaffeequalität mit den NESPRESSO®*-kompatiblen Kapseln – 100% heimkompostierbar und perfekt für umweltbewusste Genießer.

Unsere Kapseln bieten dir die Möglichkeit, hochwertige Kaffee-Blends bequem zu Hause zu genießen – ganz ohne schlechtes Gewissen. Dank innovativer Materialien zersetzen sich die Kapseln innerhalb von nur 26 Wochen vollständig. Eine spezielle Sauerstoffbarriere und ein kompostierbarer Deckel schützen das Aroma und gewährleisten erstklassigen Geschmack. Nachhaltig für die Umwelt, unvergleichlich gut für dich!



Der WIENER verlost ein Kapselset, das 1 Kapselmaschine, 2 Tassen und 300 Kapseln (Sorten Espresso Delizioso Bio-Fairtrade, Espresso Crema & Ristretto) beinhaltet.

www.meinl.at



AMBASSADOR MEN – ZEITLOS UND MODERN



Schon beim ersten Kontakt versprüht Ambassador Men mit seinen Noten aus Apfel und Mandarine ein erfrischendes, belebendes Gefühl. Kardamom und Veilchenblätter bringen eine orientalische Wärme ins Spiel. Das Herzstück des Duftes ist eine Mischung aus Lavendel, Pfingstrose und Patschuli. Kombiniert mit Mango und Schwarzem Pfeffer entsteht ein einzigartiges Dufterlebnis.

Während des Tragens entwickelt Ambassador Men seine ganze Raffinesse. Vetiver, Moos und Amber setzen erdige, charakteristische Akzente. Vanille und der subtile Duft von Teakholz verleihen dem Parfüm eine feine Note, die lange in Erinnerung bleibt. Auch der Flakon zeigt sich in einem edlen, schlichten Design, bedruckt mit Goldschrift.

Holen Sie sich ein Fläschchen beim WIENER-Gewinnspiel.

www.gisada.com



