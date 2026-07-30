Rasensprenger boomen: Diesen Juni und Juli verkaufte Galaxus.at um 75 Prozent mehr Rasensprenger als im Vorjahr – ein Zeichen, wie sehr Österreichs Gärten unter der Hitzewelle leiden.

Man kennt das Bild aus jedem Schrebergarten und jeder Vorstadtsiedlung: Um sechs Uhr früh, wenn die Luft noch nicht flimmert, steht schon wer mit dem Gartenschlauch da und rettet, was vom Grün noch zu retten ist. Genau dieses Bild hat sich heuer vervielfacht. Bei Galaxus.at, dem österreichischen Ableger des Schweizer Onlinehändlers Digitec Galaxus, gingen im Juni und Juli um 75 Prozent mehr Rasensprenger über den virtuellen Ladentisch als im Vergleichszeitraum 2025 – einem Jahr, das selbst schon einen Verkaufsrekord bei Sprengern gebracht hatte. Auch Gartenschläuche (plus 33 Prozent) und ganze Bewässerungssysteme (plus 28 Prozent) landen deutlich öfter im Warenkorb.

Sprenger boomen trotz Hitze

Ausverkauft sind Rasensprenger in Österreich deshalb noch lange nicht, aber die Kurve zeigt steil nach oben – parallel zu Meldungen über sinkende Pegelstände und erste Wasserspar-Aufrufe in Nachbarländern. Wer seinen Rasen retten will, kommt an ein paar Grundregeln aber nicht vorbei, wie Produktexpert:innen von Galaxus erklären.

Früh gießen, spät genießen

Am wirkungsvollsten ist Wasser, das früh am Morgen kommt, idealerweise zwischen fünf und neun Uhr. Dann kann es tief in den Boden einsickern und die Wurzeln erreichen, bevor die Sonne es wieder verdunsten lässt.

Seltener, dafür gründlich

Ein bis zwei Mal pro Woche für 45 bis 60 Minuten bringt mehr als tägliches kurzes Sprengen. So erreicht das Wasser tiefere Bodenschichten, die Wurzeln wachsen stärker – und der Rasen übersteht auch längere Trockenphasen leichter.

Nicht tagsüber und nicht abends

Tagsüber verdunstet ein Großteil des Wassers, bevor er ankommt, wo er soll. Bleibt der Rasen über Nacht nass, freut das wiederum Pilzkrankheiten. Wer selbst kein Frühaufsteher ist, lässt eine automatische Bewässerung mit Zeitschaltuhr diese Arbeit übernehmen – der Sprenger springt an, während man noch schläft.

Ob Schrebergarten oder Vorgarten in Hietzing: Der österreichische Rasen bleibt hartnäckig grün, komme, was an Hitze wolle. Wer selbst noch nach weiteren Wiener Anti-Hitze-Tipps sucht, wird ohnehin öfter fündig als einem lieb ist. Die Statistik der Onlinehändler beweist den Bewässerungs-Boom jedenfalls zahlenmäßig – der Blick aus dem Küchenfenster jeden Morgen reicht eigentlich auch.