Das Ribelli im 25hours Hotel Wien beim Museumsquartier bekommt ab 22. September 2026 ein neues Kapitel: Das Haus feiert die Wiedereröffnung seines italienischen Szenelokals vorerst nur mit einer exklusiven Einladung an handverlesene Gäste.

Wer die Buchhandlung im Erdgeschoß des 25hours Hotel Wien beim Museumsquartier durchquert und rechts abbiegt, steht seit sieben Jahren vor einer mehr als sieben Meter langen Wandmalerei des Illustrators Olaf Hajek: dem letzten Abendmahl, neu gemalt, mit Melonen statt Broten und einer gehörigen Portion Chuzpe. Darunter dampft der Pizzaofen, an der offenen Salumeria wird aufgeschnitten, was tags zuvor aus Italien kam, und rot karierte Tischdecken hat hier nie jemand vermisst.

Genau das war das Versprechen, mit dem das Ribelli am 6. September 2019 antrat: keine Kerzenromantik, sondern cucina popolare, laut und beschäftigt, wie es das Kreativteam Dreimeta plante, das schon die Zimmer des Hauses mit Hajeks Tapeten ausgestattet hatte.

Was war das alte Ribelli?

Seit der Eröffnung setzte das Ribelli auf Einfachheit statt Chichi: Antipasti, neapolitanische Pizza aus dem Holzofen, Piatti dal Forno wie Lasagne Classico oder Gnocchi alla Sorrentina, dazu italienische Weine, Craft Beer und hausgemachte Limonade. Rund neunzig Prozent der Zutaten kamen laut Betreiber direkt aus Italien, frisch aufgeschnitten mitten im Raum. Dass Wien italienisch kann, zeigt sich derzeit ohnehin gleich mehrfach: Am Spittelberg hat das Poco seine Sommerkarte gerade nach Süden gedreht, im neunten Bezirk baut das Angolo22 seine kleine Italien-Botschaft beständig aus. Das Ribelli mischte in dieser Szene von Anfang an mit, vom Business-Lunch bis zum monatlichen Brunchclub, der bis heute Gäste ins Lokal lockt.

Was ändert sich am 22. September?

Genau das wird jetzt neu verhandelt. Die Ankündigung, die dieser Tage exklusiv bei der WIENER-Redaktion landete, ist bewusst knapp gehalten: „Ribelli bringt die Wärme Italiens nach Wien, mit frischen Speisen und einer einladenden Atmosphäre“, heißt es darin, dazu der Hinweis, ausgewählte Gäste dürften als Erste das neue Ribelli bei der Eröffnungsfeier am 22. September 2026 erleben. Ob Küchenchef, Karte oder Design wechseln, verrät das Haus noch nicht, nur so viel: „Mehr Details folgen in Kürze“, heißt es lediglich. Sicher ist damit vor allem eines: Das Museumsquartier bekommt sein Szenelokal zurück, in neuer Form.

Ribelli, 25hours Hotel Wien beim Museumsquartier

Lerchenfelder Straße 1–3, 1070 Wien

Wiedereröffnung: 22. September 2026 (vorerst geladene Gäste, weitere Infos folgen)

Bisherige Öffnungszeiten: täglich 12 bis 24 Uhr, Küche bis 22.30 Uhr

Web: ribelli-restaurant.com

Bis dahin hängt Hajeks Abendmahl unverändert im Raum: dreizehn Gestalten, die seit sieben Jahren auf ihre Pizza warten. Ob sie am 22. September eine neue bekommen, weiß offiziell noch niemand außerhalb der 25hours-Zentrale. Wien wartet mit.