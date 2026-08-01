Das 2nd Tree Kit von Ticket to the Moon braucht nur noch einen einzigen Baum, um die Hängematte sicher aufzuspannen. Ein Test aus dem Wald, abseits von Handy und Kopfhörern.

von Thomas Bruckner

Heuer im April nahm mich die Natur gefangen. Beim abendlichen Mountainbiken, direkt in die Nacht hinein, verzichtete ich auf jegliche Ablenkung. Das Smartphone blieb daheim, die Kopfhörer sowieso. Keine Musik, keine Telefonate, keine Podcasts. Nur Vogelgezwitscher, Blätterrauschen und irgendwann Stille. Und während ich so durch den Wald radelte, der Sonne beim Verschwinden zusah und mich die Finsternis in ihren Bann nahm, träumte ich davon, beim Biken eine Hängematte mitzuhaben und mitten im Wald liegend das echte Leben einzufangen.

So stieß ich auf Ticket to the Moon, jenes Unternehmen, das ultraleichte Fallschirmhängematten samt passendem Zubehör baut. Ein Traum, der ziemlich schnell Realität wurde. Denn wer sich einmal in dieses Sortiment vertieft, merkt: Die Entwickler haben an alles gedacht, wovon Frischlinge wie ich keinen Tau haben. Ein 360-Grad-Moskitonetz etwa, durchdachten Regen- und Kälteschutz, und, ganz wichtig, praktisch kein Gewicht. Manche Hängematten haben ein Packmaß, das nicht größer ist als eine Kochbanane.

Nur noch ein einziger Baum

Als Entwickler der Fallschirmhängematte setzt Ticket to the Moon laufend neue Akzente. Die Hängematten sind langlebig, elastisch, atmungsaktiv, schimmelresistent und laut Öko-Tex Standard 100 hautfreundlich. Zu den Modellen gibt es passendes Zubehör wie Tarp, Moskitonetz oder Karabiner, dazu die jüngste Innovation: das 2nd Tree Kit. Dank ihm reicht ein einziger Baum, um in der Hängematte in die Horizontale zu kommen. Als zweiter Ankerpunkt dient ein Fahrrad oder ein Paar Trekkingstöcke. Die Heringe werden im Boden fixiert, in einer stabilen Dreiecksform am Rad befestigt, und das Setup steht.

Praktisch bedeutet das: Ich hänge jetzt öfter zwischen zwei Bikerunden irgendwo im Wald herum, das integrierte Moskitonetz hält abtörnende Insekten fern. Neuerdings baumelt die Hängematte auch am Seeufer, dort, wo eigentlich nur ein einzelner Baum steht. Genau für diesen Fall ist das 2nd Tree Kit gemacht, und genau da beweist es sich.

Fünf Minuten statt zwei

Ganz ohne Kompromiss geht die Sache trotzdem nicht: Der Aufbau dauert mit dem Zusatzset rund fünf Minuten statt der sonst üblichen zwei. Wer öfter am Handy hängt statt in der Hängematte, findet vermutlich, das sei eine gute Gelegenheit für ein bisschen Digital Detox. Darüber zu jammern, ist ohnehin Kaffeesudlesen und eines Naturfreaks nicht würdig.

Ticket to the Moon hat eine ganze Reihe unterschiedlicher Hängematten im Programm, die leichteste wiegt gerade einmal 228 Gramm bei 300 mal 140 Zentimetern Fläche, ab 89 Euro. Die baumfreundlichen Lightest Straps bringen 100 Gramm auf die Waage, das Moskitonetz kommt mit Rundum-Reißverschluss. Das 2nd Tree Kit selbst kostet 44,95 Euro und funktioniert, laut Hersteller, mit schwachen Bäumen ebenso wie mit Trekkingstöcken, Fahrrad oder Motorrad (Herstellerangabe, Stand Juli 2026, Bezugsquelle eu.ticketothemoon.com).

Fotos: © Ticket to the Moon

Zwei Minuten sind schneller als fünf, das stimmt schon. Aber fünf Minuten für einen einzigen Baum, eine Hängematte und ein bisschen Stille sind, ehrlich gesagt, auch keine schlechte Zeitrechnung.