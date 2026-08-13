Die FESCH in der Brandboxx Salzburg bringt von 21. bis 23. August 250 Trachtenmarken zusammen. TV-Moderatorin Karen Webb begleitet die Messe heuer als Botschafterin, und am Eröffnungsabend verwandelt sich das Gelände in einen Kirtag mit Autoscooter und Schießbude.

Wer bei der FESCH Salzburg nur ans Dirndl der Großmutter denkt, war noch nie dort. Zweihundertfünfzig Marken, von kommerziell bis exklusiv, füllen die Hallen der Brandboxx mit allem, was die Trachtenbranche hergibt – von Lederhosen und Blumenhaarreif bis zu Schmuck, Taschen, Schirmen, Ponchos und Kindertrachten.

Zwei Laufstege am Eröffnungstag

Den Auftakt macht Freitag, der 21. August, mit zwei Modenschauen um 11 und 14 Uhr. Marken wie Madame Marie, Marjo, Nina von C, Spieth & Wensky, Sportalm, Stockerpoint, Traumtrachten und Waldorff schicken ihre aktuellen Tracht- und Alpinmode-Kollektionen über den Laufsteg.

Ein Kirtag zum Auftakt

„Wenn die ganze Branche zusammenkommt und mit uns feiert, kann man die Kraft dieses Netzwerks richtig spüren“, ist Messeleiterin Katharina Krassnitzer überzeugt. Ab 18 Uhr verwandelt sich der Außenbereich der Brandboxx in den FESCH Kirtag – mit Autoscooter, Schießbude, Live-Musik und deftigen Kirtags-Schmankerln.

Trends für 2027

In der kommenden Saison dominieren brillante Farben, Zweiteiler, voluminöse Puffärmel, Sommer-Jacquards und Lochspitze. „Es gibt so viel Neues! Und damit so viele gute Gründe, sich ein neues Dirndl oder eine neue Tracht zu kaufen“, sagt Krassnitzer. Der verhaltenen Konsumstimmung begegnet die Branche demnach nicht mit verhaltener Mode, sondern mit einem Feuerwerk an Kreativität.

Bühnenerfahrung als Botschafterin

Karen Webb moderierte 15 Jahre lang das ZDF-Magazin „Leute heute“ und berichtete regelmäßig von der Oscarverleihung, der Filmbiennale in Venedig und der Modewoche in Paris. Heute arbeitet sie als Medientrainerin und Lehrbeauftragte an der LMU München. Mit dieser internationalen Bühnenerfahrung passt sie zur FESCH, die heuer zeigt: Wer die Tracht feiert, feiert nicht leise.

FESCH, 21. bis 23. August 2026, Brandboxx Salzburg. Besucher:innen-Registrierung erforderlich, Zutritt zum Kirtag separat.

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