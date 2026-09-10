Mercedes Helnwein kehrt mit einer neuen Werkschau nach Wien zurück. Ab 23. Oktober zeigt die Galerie Kovacek & Zetter in der Plankengasse ihre Ausstellung „Ground Zero“, der Eintritt ist frei.

Der Begriff stammt aus dem Manhattan-Projekt, wo er ursprünglich den Vernichtungsradius einer nuklearen Explosion bezeichnete. Nach dem 11. September 2001 wurde er zum Synonym für die Fläche rund um das zerstörte World Trade Center. Bei Mercedes Helnwein wird daraus etwas Persönliches: ein Bild für jenen Moment, in dem eine Zeitspanne endet und eine neue beginnt.

Uniformen ohne Gesicht

Krankenschwester, Promqueen, Cheerleaderin: Helnweins Protagonistinnen tragen ihre Kostüme wie Uniformen, während die Gesichter maskenhaft, fast entrückt bleiben. Ihre Bildräume sind von artifiziellem Licht durchflutet und zitieren Film-Noir-Stills der 1940er- und 1950er-Jahre ebenso wie Cindy Shermans „Untitled Film Stills“ oder die stille Beobachtung eines Edward Hopper und Andrew Wyeth.

„Ich glaube, dass Menschen von Natur aus nicht normal sind, und als Geschichtenerzählerin oder Zuschauerin Beweise dafür zu finden, ist für mich aufregend.“

— Mercedes Helnwein

Vom Hirst-Ankauf zum Roman

1979 in Wien geboren, ist Mercedes Helnwein die Tochter des Malers Gottfried Helnwein. In ihrer Jugend zog die Familie nach Irland, zur Kunstschule ging sie nie – sie ist Autodidaktin. 2010 kaufte Damien Hirst sämtliche Arbeiten ihrer Londoner Ausstellung „Whistling Past the Graveyard“ auf einen Schlag; Wim Wenders, Nicolas Cage, Milla Jovovich und Courtney Love zählen ebenfalls zu ihren Sammlern. Neben der Malerei schreibt Helnwein auch Romane, zuletzt „Slingshot“ (2021). Heute lebt und arbeitet sie in Los Angeles.

Wien als zweite Station

Zwei Jahre nach ihrer Österreich-Premiere „Sometimes“ ist „Ground Zero“ Helnweins Rückkehr in die Plankengasse. Dazwischen lagen die Personalen „Watching from a Safe Distance“ im Museum Bensheim (2025) und „Mikrokosmen“ im Werner Berg Museum Bleiburg (2026). Die 1999 gegründete Galerie Kovacek & Zetter zeigt an ihrem zweiten Standort vier bis fünf Ausstellungen im Jahr, mit Fokus auf zeitgenössische und weibliche Positionen – ein Blick, der sich auch sonst in der Wiener Galerienszene lohnt.

Ob das Ende einer Zeitspanne oder ihr Anfang – in der Plankengasse entscheidet das ab 23. Oktober jede Besucherin und jeder Besucher für sich selbst.

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Ausstellung im Überblick

Mercedes Helnwein – Ground Zero

23. Oktober bis 21. November 2026

Galerie Kovacek & Zetter – Plankengasse, Plankengasse 5, 1010 Wien

Eintritt frei

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