Am 23. September holt die Dino’s Apothecary Bar in der Wiener Innenstadt seltene Rum- und Agavenraritäten aus dem Lager. Acht Rums, sieben mexikanische Brände und eine kubanische Zigarre warten ab 18 Uhr auf geniesserische Gäste, das Genusspackage kostet 74 Euro.

Die Zigarre

Es gibt Flaschen, die stehen genau deshalb im Keller, weil sie zu schade für den normalen Ausschank sind. Irgendwann hat man sie aus einem guten Grund gekauft, dann kam der Alltag dazwischen, und der Zacapa Edición Negra wanderte hinter die Tür zum Lager, wo ihn niemand mehr angreift. Bei der Dino’s Apothecary Bar in der Salzgries war das offenbar nicht anders. Jetzt hat man dort durchgeräumt, und was zum Vorschein kam, ist eine Sammlung, für die Kenner ihre Barhocker gegeneinander verteidigen würden.

Was steckt im Rum-Flight?

Acht Abfüllungen, teils limitiert, teils schlicht ausverkauft, treffen an diesem Abend aufeinander: Plantation Barbados XO, Zacapa Edición Negra, El Dorado 21, La Mauny XO, Père Labat 8 Ans, 10 Cane, Saint James Hors d’Âge und, als Höhepunkt, der auf wenige Flaschen limitierte Penny Blue XO Batch No. 4. Wer sonst nur den Cocktail bestellt, verkostet hier den Rum pur, so wie ihn die Häuser eigentlich gemeint haben.

Agave statt Zuckerrohr

Nach dem Rum wechselt der Abend die Hemisphäre. Aus Mexiko kommen G4 Blanco, Arette Fuerte 101, Montelobos Ensamble, Bozal Ensamble und Código 1530 in Rosa und Añejo, dazu der nicht mehr produzierte Olmeca Tezón Reposado und, aus Chiapas, der traditionelle Siglo Cero Pox. Begleitet wird die zweite Runde von einer kubanischen H. Upmann Connoisseur No. 2, mittelkräftig, mit Zedernholz, Nuss und Gewürzen, kräftig genug für den gereiften Rum, zurückhaltend genug, um die feineren Agavenbrände nicht zu erschlagen.

Was kostet der Abend?

Das komplette Genusspackage der Dino’s Apothecary Bar mit beiden Flights und Zigarre kostet 74 Euro, ein einzelner Flight mit vier Mal zwei Zentiliter 39 Euro, die Zigarre allein 35 Euro. Los geht es am 23. September um 18 Uhr in der Salzgries 19 im ersten Bezirk, reservieren lässt sich unter dinos.at/reservierung mit dem Betreff „Rare & Well Done“. Wer die Cocktails der Wiener Spelunke kennt, weiß: Bei limitierten Abfüllungen zählt die Uhrzeit der Reservierung, nicht die gute Absicht.

Vielleicht bleibt das Lager diesmal wirklich leer. Und vielleicht steht in einem Jahr schon wieder eine Flasche dort, die zu schade zum Ausschank ist, bis irgendwann auch sie ans Licht darf.

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