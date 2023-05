SPELUNKE: Die Qualle der Wahl

Der Steckerlfisch war einmal, dem Wasser bleibt man am Donaukanal treu: Die „Spelunke“ hat – mit neuem Koch – nachjustiert. Optisch wurde ein Aquarium zum Highlight, am Teller sind’s „Fish and Chips“.

SPELUNKEN-COCKTAILS!

Wären alle Gäste der „Spelunke“ Influencer, bräuchte man sich um die Zukunft keine Sorgen zu machen. „Können Sie das bitte hinstellen, ich mache ein Video?“ – selbst ein Tablett mit Thunfisch-Carpaccio faszinierte bei der Launch-Party das am Handy festgewachsene Jungvolk. Dabei hatten die Häppchen, die serviert wurden, nicht viel mit der eigentlichen Küche Ralph Kampfs zu tun. Bis auf das maritime Element vielleicht. Der neue Küchenchef der 2017 eröffneten Location erweiterte die Linie in nämlich um ein paar Feinheiten, unter denen die Moscardini (für Meeres­­zoologen: Moschuskraken, für unsereins: kleine Tintenfische) herausragen.

Influencer? Besonders das Thunfisch-Carpaccio verzückte das bei der Launch-Party anwesende Jungvolk.



Sie gibt es aber nur, wenn gerade aktueller Adria-Fang da ist. Als Dauermieter aber darf man die Quallen betrachten, die in ihrem beleuchteten Aquarium der spektakulärste Teil des neuen Interieurs geworden sind. Die Vinyl-Ecke und das trickreiche WC mit dem Türoffner am Boden sind als weitere Hingucker aber erhalten geblieben. Neu ist unter Kampfs Küchenleitung auch ein recht ausgeprägtes Faible für Trüffel. Das beginnt beim gebackenen Ei mit Trüffelpecorino (20,50 Euro) und zieht sich bis zum Käsegang, den man von den Schweizer Milch-Freaks „Jümi“ bezieht. Wirklichen Suchtfaktor, wenn man das erdige Pilzaroma und den schmelzenden Grana schätzt, entwickeln aber die Trüffel­Pommes (6,50 Euro).

QUALLENAQUARIUM!!!!!

An sich wären sie ja eine Beilage zur fleischlichen Seite des Angebots (Steak oder Burger). Doch ebenso wie die sautierten Schwammerl aus der Wiener Zucht von „Hut & Stiel“ gehen sie locker als eigener Gang durch. Wobei die Liebe zur Meeresküche weiter ein Schwerpunkt im Haus mit dem Taucher als Logo bleibt. Der Oktopus erfährt die ange­mes­sene Behandlung – knusprig außen und weich innen. Wirklich fein sind auch die „Fish n Chips“, an denen selbst gebürtige Briten allenfalls die „mushy peas“ vermissen können. Der gelernte Österreicher hingegen freut sich an einem molligen Erdäpfelpürée. Das zudem – ein Detail, aber ein schönes – auch auf der Karte nicht „Kartoffelpürée“ heißt.

Dass man es im recht breiten Angebot auch der Wiener Küche Raum gibt, zeigen beispielsweise die geschmorten Kalbsbackerl (25,50 Euro). Die Edeloption Wagyu, in der Taborstraße als Ribeye serviert, gibt es auch. Eine Entdeckung war die Kombination von Gnocchi mit Grammeln und Sauerkraut (19,50 Euro). Das mundet dem alpinen Knödel-Freund in uns durchaus.

PERSONALl Spelunke-Betrieber Werner Helnwein hat mit Ralph Kampf einen neuen Küchenchef gewonnen.



Um die Kreativität der Bar zu würdigen, sei der „Princess Peach“ erwähnt, der eine knackige Gin-Dosis mit Haribo-Pfirsich-Geschmack zu einem argen „G&T“-Ersatz verbindet. Die schon erwähnte Influencerin blieb doch lieber beim „Sharknado“. Der kommt mit Haifisch als Deko im Ballonglas daher. Und ist vor allem knallblau – Spirulina-Alge macht’s möglich. Nein, fad ist auch die „runderneuerte“ ­Spelunke nie!

Spelunke

Taborstraße 1-3, 1020 Wien, ­Montag bis Donnerstag 12–2 Uhr, Freitag 12–4, Samstag 10–4 Uhr, www.spelunke.at

Preise: Pasta und Risotto – mit Radicchio und Taleggio – gibt es in zwei Größen (14,50 bzw. 19,50 Euro). Teurer wird’s bei Oktopus (28,50) und geschmorten Kalbsbackerln (25,50 Euro).

Pflicht-Kauf: Die absolut neuen „Fish’n’Chips“ (25,50 Euro) können was, die Steak-Auswahl unbe­dingt mit „Café de Paris“-Butter begleiten! Für Kenner: das „Rote Zwickl“ von Ottakringer fließt auch am Donaukanal.

SPELUNKEN-GRINSENKATZE …

Ideal für: Optisch ein echtes Schmuckkasterl (wegen der Dating-­Location wär’s!), hat auch die Küche das Zeug zum Alle-glücklich-machen. Das Cocktail-Angebot erübrigt dann einen Lokalwechsel.

