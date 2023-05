Jura ONO: Perfekter Kaffee. Nicht gekapselt.

Die neue ONO von Jura verspricht perfekten Kaffeegenuss und Spaß bei der Zubereitung. Der WIENER verlost ein Exemplar der innovativen Eintassen-Maschine.

Fotos: Jura

Der Wiener und sein Kaffee haben eine ganz besondere Beziehung. Verlängerter, Kapuziner, Einspänner, Franziskaner – die Variationen, die auf Schwarzkaffee basieren, scheinen in Wien unendlich zu sein. Dass der Wiener seinen Kaffee genießt, ist unbestritten. Aber Spaß bei der Zubereitung? Wenn es nach den Produktentwicklern des Schweizer Premium-Herstellers Jura geht, gibt es darauf ein klares Ja. Die neue ONO macht die Kaffeezubereitung zum Erlebnis. Das Drehen der Kurbel, das sanfte Absenken, das Einrasten des Bolzens. Es sind die Bewegungen und Geräusche, die Emotionen wecken. Auf Knopfdruck startet die Extraktion und die ONO erfüllt ihre eigentliche Aufgabe: Perfekter Kaffee. Nicht gekapselt. Barista-Momente für jeden, einfach daheim in der eigenen Küche. Und dabei macht die ONO auch noch etwas her. Ihr minimalistisches zeitloses Design passt so gut wie zu jedem Stil und fügt sich in jedes Interieur ein. „Wir haben die ONO für umweltbewusste Menschen entwickelt, die einen individuellen und anspruchsvollen Lifestyle pflegen. Die ONO ist das ideale Gerät für Minimalisten, die Wert auf Perfektion legen und bei der Zubereitung ihres Kaffees keine Kompromisse eingehen“, sagt Annette Göbel, Leitung Verkaufsförderung Jura Österreich.

Mehr als eine Kaffeemaschine

Der WIENER hat die ONO getestet und wir geben zu, sie hat uns mehr als fasziniert. Die Zubereitung macht tatsächlich Spaß und was am Ende in der Tasse landet, ist Kaffee auf höchstem Niveau. Die ONO kann durchaus mit namhaften Siebträgern mithalten. Das liegt wohl an der jahrzehntelangen Erfahrung und dem Wissen, die in die Entwicklung der ONO eingeflossen sind. Schwarzkaffee-Fans werden ihre Freude mit ihr haben. Die ONO ist die umweltfreundliche Antwort auf Kapsel- und Portionssysteme. Die Verwendung gemahlenen Kaffees ist nicht nur nachhaltig, sondern ermöglicht auch individuelle Optionen: Die Kaffeesorte kann für jede Tasse frei gewählt werden. Zum perfekten Duo wird die ONO übrigens mit der neuen Kaffeemühle P.A.G.

Die ONO von Jura kann man mit ein bisschen Glück beim WIENER Gewinnspiel gewinnen. Für alle anderen ist sie im autorisierten Fachhandel sowie online auf www.jura.com erhältlich.