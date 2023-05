Boom! Pow! PAFF!!!!!!! – Comic

Der Palazzo Arti Fumetto Friuli in Pordenone erweitert seinen Horizont und wird zum PAFF! International Museum of Comic Art. Das ist uns Grund genug, unseren Kulturtipp-Horizont ausnahmsweise über die Landesgrenzen hinweg auszudehnen.

Es muss nicht immer alles nur in Wien passieren. Außerdem ist Friaul doch sowieso quasi Österreich. Oder war es zumindest einmal oder so. Jedenfalls kann man den Palazzo Arti Fumetto Friuli locker auf dem Weg zum Urlaubs- oder Wochenendziel mitnehmen. Egal ob Venedig oder Caorle, der kurze Umweg über die 50.000 Seelen-Stadt ist verschmerzbar. Vor allem bei dem, was hier geboten wird.

… so hot si da klane Maxi die Wöd vurg’stöt ….

Am 10. März eröffnete der Palazzo in Friaul seine neue permanente Ausstellung und bietet Besuchern fortan über 200 originale Seiten der berühmtesten Comic-Künstler aller Zeiten. Hinzu kommen über 500 Skizzen, Skripten, seltene Publikationen, Kostüme und Videos aus der ganzen Welt. Auf mehr als 2200 Quadratmetern hat der eigens bestellte Kurator und Comicexperte Luca Raffaeli eine komparatistische Zurschaustellung des Mediums Comic erarbeitet, die sich vom klassischen Sunday pages comic strip aus den USA bis hin zum japanischen Manga erstreckt.

Charley Brown ….

Im besten Zeitgeist ist die Ausstellung natürlich auch multimedial begleitet, sprich: Es gibt 56 Touchscreens, auf denen Besucher ihre fettigen Fingerabdrücke hinterlassen dürfen. In dieser Form findet man derart aufwändige Comic-Museen in Europa gerade noch in Paris und Brüssel. Und dort kommt man beileibe nicht so bequem vorbei wie in Pordenone. Comicfans und -interessierte sollten den Ausflug bei Gelegenheit definitiv mal wagen.