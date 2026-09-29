Dazu kommt ein digitaler Avatar an der Rezeption, und ab 30. September öffnet mit der Rooftop-Bar „Vieami“ ein Miami-Wien-Konzept über den Dächern der Stadt.

Wer am Naschmarkt zwischen Käsestand und Kebap-Dunst hindurchgeht, übersieht sie leicht: die goldene Kohlkugel der Secession, gleich um die Ecke, so beiläufig platziert wie ein Betriebsgeheimnis. Josef Hoffmann, Otto Wagner, Joseph Maria Olbrich – sie alle haben in diesem Grätzel gebaut, an Fassaden, Gittern, Stadtbahnstationen. Ein paar Gehminuten weiter, auf der Mariahilfer Straße, führte einst Emilie Flöge ihren Modesalon, eingerichtet von der Wiener Werkstätte: eine Geschäftsfrau und Wegbegleiterin Gustav Klimts, deren Gespür für Eleganz ihrer Zeit voraus war.

Seit Dienstag steht an der Linken Wienzeile ein Haus im Naschmarkt-Grätzel, das genau an diesem Punkt ansetzt. Neun Stockwerke, 90 Zimmer, ein Erdgeschoß aus Aluminium, Messing und gedeckten Farben, das eher nach Lounge aussieht als nach Rezeptionshalle. Dass die einstige Gewerbegegend rund um die Webgasse einmal Textil- und Metallbetriebe beherbergte, ist der Gestaltung offenbar nicht entgangen: Wandzeichnungen im Foyer erzählen genau diese Geschichte.

© Schani Hotels – Gregor Hofbauer

Wenn der Lift bunter wird

Je höher man im Haus fährt, desto lebendiger wird die Farbwelt, bis sie im neunten Stock vollends kippt. Dort oben, mit Blick über die Dächer des sechsten Bezirks, eröffnet am 30. September die Rooftop-Bar „Vieami“, ein Name aus Vienna und Miami. Die Küche mischt südamerikanische Aromen mit asiatischen Einflüssen, serviert wird zum Teilen statt in klassischer Menüfolge, und auch beim Zusammentreffen von Jugendstil und Art déco zeigt sich Wien derzeit öfter von seiner Miami-Seite. Auf der Getränkekarte stehen Cocktails wie Miami Nights, South Beach Spritz oder Flamingo Collins, dazu ein Tropical Kaiserschmarrn, bei dem Marille und Topfen auf Rum treffen. Rum statt Rumtopf, sozusagen.

© Schani Hotels – Die Lobby

Ein Avatar sagt Grüß Gott

Wer im Hotel Schani Naschmarkt eincheckt, tut das größtenteils vor einem Bildschirm. Gemeinsam mit dem Fraunhofer IAO hat das Haus einen digitalen Avatar entwickelt, der Gäste durch den gesamten Prozess führt: Ausweisdaten, Unterschrift, Rechnungsadresse, am Ende die Ausgabe des Zimmerschlüssels. Während des Aufenthalts beantwortet derselbe Avatar Fragen zu Frühstückszeiten, WLAN oder Parkplätzen und gibt Tipps zu Museen und Ausflugszielen in Wien. Wer zusätzlich ein Frühstück, ein Babybett oder ein spätes Check-out braucht, bestellt das über die sogenannte Guest Journey nach, bezahlt wird direkt vor Ort. „Der Schani-Avatar als virtueller Gastgeber markiert den nächsten Meilenstein hin zum vernetzten Hospitality-Serviceökosystem“, sagt Vanessa Borkmann, die das FutureHotel-Innovationsnetzwerk am Fraunhofer IAO leitet, eine Partnerschaft, die mit den Schani Hotels schon länger läuft.

© Schani Hotels – Gregor Hofbauer

Nachhaltig bis zur Matratze

Technik ist das eine, das Kleingedruckte das andere: Das Hotel ist EU-GreenBuilding-zertifiziert, eine Gebäudesteuerung regelt Temperatur, Luftfeuchtigkeit und CO₂-Werte automatisch über Sensoren, dazu kommen Photovoltaik, Fernwärme, Ökostrom und begrünte Dachflächen. Selbst die Matratzen sind recycelbar, Bett- und Frotteewäsche bio- und fairtrade-zertifiziert. „Dieses Haus ist für uns weit mehr als ein Hotel, es ist eine Bühne für die Geschichte Wiens und gleichzeitig ein sehr zeitgemäßer Blick nach vorne“, sagt Benedikt Komarek, CEO und Co-Founder der Schani Hotels. Geschäftsführer Markus Marth ergänzt, das Haus verbinde starke Gestaltung mit lokaler Verwurzelung und neuen Technologien, die den Aufenthalt einfacher machen sollen. Entworfen hat den Bau erneut Gabriel Kacerovsky vom Büro Archisphere, das schon frühere Wiener-Werkstätte-nahe Handschriften weitergedacht hat.

Zimmer im Hotel Schani Naschmarkt. © Schani Hotels – Gregor Hofbauer Restaurant und Lobby. © Schani Hotels – Gregor Hofbauer Bar. © Schani Hotels – Gregor Hofbauer

Das Hotel Schani Naschmarkt ist bereits der zweite neue Standort der Kette in diesem Jahr, nach dem Hotel Schani City im 2. Bezirk im April. Sechs Häuser sind es damit in Wien, vom Hauptbahnhof bis zur UNO-City. Und vielleicht schaut die Flöge von ihrem alten Salon zwei Straßen weiter ja zufrieden herüber: Eleganz, die ihrer Zeit voraus ist, hat am Naschmarkt offenbar Tradition.

Hotel Schani Naschmarkt

Linke Wienzeile, 1060 Wien

90 Zimmer, eröffnet am 22. September 2026

Rooftop-Bar „Vieami“: Eröffnung am 30. September 2026

Web: schanihotels.com/hotels/hotel-schani-naschmarkt

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