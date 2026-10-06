The Loft am Wiener Gürtel gibt unbekannten Musikerinnen und Musikern zweimal im Monat eine echte Bühne, zehn Minuten lang ganz für sich allein. Am 14. Oktober treten Portrait of Tao und NOËMI auf, am 11. November folgen Almuth und Kathrina Hughes, Eintritt ist bei beiden Formaten frei.

Irgendwo in einer Wiener Wohnung steht gerade eine Gitarre neben dem Fernseher, und jemand übt zum dritten Mal denselben Refrain, bis von nebenan geklopft wird. Jede Musikkarriere beginnt so, im eigenen Wohnzimmer, vor einem Publikum aus Katze und Skepsis. Das Problem kommt danach. Wer den Sprung vom Sofa auf eine echte Bühne wagen will, findet in Wien oft nur zwei Optionen: das Mikro am Naschmarkt oder monatelanges Warten auf einen Support-Slot, den ohnehin die Booking-Agentur vergibt.

Im 16. Bezirk, direkt am Gürtel, hat sich ein Ausweg eingerichtet, der den Umweg über das eigene Wohnzimmer wörtlich nimmt. Der Klub The Loft, Lerchenfelder Gürtel 37, seit Jahren fixe Adresse für Livemusik und Clubkultur nahe der U6-Station Thaliastraße und schon Schauplatz für DJ-Abende wie jenen von Pierre Ciseaux, nennt seine kleinste Bühne tatsächlich „Wohnzimmer“. Genau dort finden die beiden Nachwuchsformate des Hauses statt, gefördert von Stadt Wien Kultur, beide mit freiem Eintritt.

Die Bühne heißt Wohnzimmer

Zwei Formate teilen sich diesen Raum. „Open Loft“ ist die Open-Stage-Nacht des Hauses, jeden ersten Mittwoch im Monat, offen für alle, die sich trauen. „Akustik Loft“ ist dagegen kuratiert: ausgewählte Nachwuchsmusikerinnen und -musiker bekommen an einem eigenen Abend die volle Aufmerksamkeit, Einlass 19.30 Uhr, Beginn 20 Uhr. Beide Formate laufen unter demselben Prinzip, das The Loft in Wien zu einer der wenigen verlässlichen Anlaufstellen für echte Newcomer macht: keine Gage, aber auch keine Hürde.

Akustik Loft im „Wohnzimmer“: Bühne für junge Talente. © Mila Zytka, The Loft

Zehn Minuten Bühnenzeit

Beim Open Loft bekommt jeder Act zehn Minuten oder zwei Songs, ein Wildcard-Act pro Abend darf doppelt so lange spielen. Angemeldet wird per Mail an openloft@theloft.at, spätestens 24 Stunden vor der Veranstaltung, oder ganz unkompliziert vor Ort ab 19.30 Uhr, first come, first served. Wer schon einmal versucht hat, in Wien ohne Management einen Auftritt zu ergattern, weiß, wie selten dieses Prinzip geworden ist. Zehn Minuten reichen nicht für eine Karriere. Sie reichen aber für den ersten Applaus, der nicht von der eigenen Familie kommt.

Wer spielt im Herbst?

Am 14. Oktober steht beim Akustik Loft Portrait of Tao auf der Bühne, das Indie-Pop-Projekt von Fabian Holoubek, der als Bassist unter anderem mit Oska, Sakura, Ina Regen und Mathea unterwegs war. Mit ihm teilt sich den Abend NOËMI, bürgerlich Noëmi Haffner, Sängerin und Komponistin, die für das Label Tonherd Songs veröffentlicht und nebenbei an Filmproduktionen mitschreibt, unter anderem an solchen mit Hans-Zimmer-Beteiligung.

Am 11. November folgen Almuth und Kathrina Hughes. Die Wienerin Almuth bewegt sich zwischen Chamber Pop, Folk und Country, mit einem Sound, der nach 60er- und 70er-Jahre-Folk klingt, ohne museal zu wirken. Kathrina Hughes wiederum ist musikalisch in den Pubs Irlands großgeworden, ihre Songs tragen Folk-, Blues- und Country-Einflüsse und erzählen Geschichten, die man zu Ende hören will.

Newcomer-Bühne statt Vorprogramm: Akustik Loft im The Loft Wien. © Mila Zytka, The Loft

Die Gitarre neben dem Fernseher übt weiter, jeden Abend, für niemanden außer die Katze. Aber am ersten Mittwoch im Monat und an den Akustik-Loft-Terminen darf sie raus, ins echte Wohnzimmer am Gürtel. Dort wartet zwar kein Vertrag und keine Gage, aber zehn Minuten, in denen wirklich jemand zuhört.

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