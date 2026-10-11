Annett Louisan bringt ihre neue Tour „Sehnsucht“ im November nach Österreich, mit Stationen in Wien, Linz und Graz. Der Auftakt in der Elbphilharmonie Hamburg war restlos ausverkauft, das Grazer Konzert ist es jetzt schon.

Manche Songs brauchen keinen Ort, um zu wirken, andere schon. Bei Annett Louisan ist es umgekehrt: Der Ort entsteht erst, wenn das Licht im Saal ausgeht. „Egal, wo ich bin, ob in Paris, New York oder Osnabrück, wenn die Scheinwerfer auf der Bühne erstrahlen, dann bin ich an meinem ganz persönlichen Sehnsuchtsort“, sagt die Hamburgerin, die seit ihrem Debüt 2004 mehr als 1,5 Millionen Tonträger verkauft hat und zu den prägendsten Stimmen des deutschsprachigen Chansons zählt. Im November wird für drei Abende auch Österreich zu diesem Ort.

Nach der Bohème kommt die Sehnsucht

Nach der „Bohème“-Tour, mit der Louisan fast zwei Jahre lang unterwegs war, steht für „Sehnsucht“ ein komplett neues Bühnenprogramm. Alte Hits treffen auf neue Songs vom gleichnamigen Album, das in der ausverkauften Elbphilharmonie Hamburg seine gefeierte Live-Premiere erlebte.

Wo tritt sie in Österreich auf?

Die Tour macht am 22. November in der Globe Wien (Marx Halle) Station, tags darauf im Linzer Brucknerhaus. Den Abschluss bildet das Grazer Orpheum am 24. November, dort sind die Karten bereits vergriffen. Tickets für Wien und Linz gibt es über oeticket.com in mehreren Preiskategorien.

Wonach man sich wirklich sehnt, wisse man oft selbst nicht genau, sagt Louisan. Drei Abende im November wird Österreich das für sie herausfinden dürfen.

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