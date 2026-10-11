 Zum Inhalt springen
ABO
MUSIK

Ihr ganz persönlicher Sehnsuchtsort

Annett Louisan bringt ihre neue Tour „Sehnsucht“ im November nach Österreich, mit Stationen in Wien, Linz und Graz. Der Auftakt in der Elbphilharmonie Hamburg war restlos ausverkauft, das Grazer Konzert ist es jetzt schon.

Von Redaktion · 11. Oktober 2026 · 1 Min. Lesezeit
Annett Louisan bei ihrem Sehnsucht-Konzert in der Elbphilharmonie

Manche Songs brauchen keinen Ort, um zu wirken, andere schon. Bei Annett Louisan ist es umgekehrt: Der Ort entsteht erst, wenn das Licht im Saal ausgeht. „Egal, wo ich bin, ob in Paris, New York oder Osnabrück, wenn die Scheinwerfer auf der Bühne erstrahlen, dann bin ich an meinem ganz persönlichen Sehnsuchtsort“, sagt die Hamburgerin, die seit ihrem Debüt 2004 mehr als 1,5 Millionen Tonträger verkauft hat und zu den prägendsten Stimmen des deutschsprachigen Chansons zählt. Im November wird für drei Abende auch Österreich zu diesem Ort.

Annett Louisan live bei der Sehnsucht-Premiere in der Elbphilharmonie Hamburg

Nach der Bohème kommt die Sehnsucht

Nach der „Bohème“-Tour, mit der Louisan fast zwei Jahre lang unterwegs war, steht für „Sehnsucht“ ein komplett neues Bühnenprogramm. Alte Hits treffen auf neue Songs vom gleichnamigen Album, das in der ausverkauften Elbphilharmonie Hamburg seine gefeierte Live-Premiere erlebte.

Wo tritt sie in Österreich auf?

Die Tour macht am 22. November in der Globe Wien (Marx Halle) Station, tags darauf im Linzer Brucknerhaus. Den Abschluss bildet das Grazer Orpheum am 24. November, dort sind die Karten bereits vergriffen. Tickets für Wien und Linz gibt es über oeticket.com in mehreren Preiskategorien.

Wonach man sich wirklich sehnt, wisse man oft selbst nicht genau, sagt Louisan. Drei Abende im November wird Österreich das für sie herausfinden dürfen.

Bleiben sie doch noch!

Oh, leider keine weiteren Artikel zu diesem Thema vorhanden :(

Bleiben Sie doch noch!
KULTUR

BIBIZA – Pop ohne Austro davor …

Typisch Wienerisch (?) - Falco zu unterstellen, dass er jemals out war, wäre schon eine Frechheit.

 MUSIK

Nevermind – 1991 in der Wiener Arena

Vor 30 Jahren, am 24. September 1991 kam Nevermind heraus - und damit eine Art stilbildendes Album einer Generation.