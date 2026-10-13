McLaren nimmt den 750S 2027 aus der Produktion und nimmt jetzt die letzten Bestellungen an. Damit endet eine Dekade der Leichtbau-V8-Supersportwagen von 720S bis 788HS.

Wer noch einen McLaren 750S will, muss sich entscheiden: Das Auftragsbuch für den 2023 vorgestellten Nachfolger des 720S schließt, dann ist die Plattform Geschichte. Was bleibt, ist ein Auto, das ein ganzes Jahrzehnt geprägt hat.

750 PS und 1.277 Kilo

Der 750S setzte nach einer gründlichen Analyse der Stärken des 720S neue Maßstäbe bei leichten Supersportwagen. Rund 30 Prozent der Komponenten wurden neu entwickelt oder überarbeitet. Das Ergebnis: mehr Leistung mit 750 PS, weniger Gewicht mit nur 1.277 Kilogramm Trockengewicht und höheres Tempo als beim Vorgänger. Dazu kam ein überarbeiteter Innenraum, der noch stärker auf die Fahrerin und den Fahrer ausgerichtet ist.

Der 720S hatte die Modellfamilie begründet, die auf der Straße zahlreiche Auszeichnungen gewann und im internationalen GT-Rennsport ebenso Erfolge feierte wie in der FIA World Endurance Championship.

© McLaren Automotive

„Der 750S verkörpert alles, was einen McLaren Supersportwagen ausmacht: herausragende Performance, ein intensives Fahrerlebnis, technische Innovation, ausdrucksstarkes Design und individuelle Personalisierung. Er wird ein außergewöhnliches Vermächtnis hinterlassen.“ Henrik Wilhelmsmeyer, Chief Commercial Officer, McLaren Automotive

Maßanzug bis zuletzt

Individualisieren lässt sich der 750S weiterhin über McLaren Special Operations, kurz MSO. Die Abteilung nutzte den Wagen selbst als Bühne für limitierte Editionen und Einzelanfertigungen, etwa den 750S mit 3-7-59 Theme oder Project Viva by MSO.

Auf derselben Plattform entstanden außerdem der rennstreckenorientierte 765LT und zuletzt der 788HS, von dem MSO in einem hochgradig individualisierten Auftragsprogramm nur 200 Exemplare fertigt.

© McLaren Automotive

Der McLaren 750S geht also, wie er gekommen ist: leicht, laut gefragt und nach Wunsch des Kunden gekleidet. Wer ihn haben will, hat bis zum Produktionsende 2027 Zeit zum Bestellen, aber keine zum Zögern.

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