Der 18. Online-Winzertalk der INTERSPAR weinwelt führt am 22. Oktober 2026 ins Weinviertel zum Weingut Hagn. Beginn ist um 20 Uhr, zu Gast sind Wolfgang und Leo Hagn aus Mailberg.

Sanfte Hügel, ein paar zwitschernde Vögel, Reihen voller Reben: Mehr Kulisse braucht ein Weinabend nicht, und genau diese Stimmung will der Winzertalk auf das heimische Sofa holen. Die Verkostung läuft online, unter fachkundiger Anleitung.

Mailberg, seit jeher Weinland

Mailberg zählt zu den ältesten Weinbaugemeinden Österreichs. Die Böden sind kalkhaltig, mit lehmigen Sanden und Löss überzogen, und die Lage im „Mailberg Valley“ ist windgeschützt und sonnig. Hier steht das Weingut Hagn, dessen Familie sich nach eigenen Angaben seit mehr als 300 Jahren dem Weinbau widmet.

© INTERSPAR weinwelt / Reichl und Partner

Zwei Cousins, ein Betrieb

Heute führen die Cousins Wolfgang und Leo Hagn das Weingut. Die ältere Generation packt weiter mit an, die beiden Jungwinzer geben den Ton an. Mailberg gilt als Heimat des würzig-pfeffrigen Grünen Veltliners als Weinviertel DAC.

Der Abend im Überblick

Termin: Donnerstag, 22. Oktober 2026, 20 Uhr. Format: Online-Winzertalk, die 18. Ausgabe der Reihe der INTERSPAR weinwelt. Gäste: Wolfgang und Leo Hagn, Weingut Hagn, Mailberg im Weinviertel.

Ein Glaserl, zwei Cousins, ein Abend: So kommt das Weinviertel diesmal zu den Leuten statt umgekehrt.

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