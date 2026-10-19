Burgschauspieler Nicholas Ofczarek war am 14. Oktober Ehrengast bei der Eröffnung der WingTsun Akademie von Matthias Gold in Wien-Breitensee. Die Schule in der Breitenseer Straße 6/1 ist ein weiterer Standort der WingTsun Akademie Wien, die es seit 1994 gibt.

Man kennt Ofczarek als Mann der großen Bühne, in Penzing trat er an diesem Abend lieber als Freund des Hauses auf. „Wir kennen uns seit vielen Jahren, ich habe mit ihm auch lange trainiert“, sagt Gold über den Schauspieler. Aus dieser Freundschaft erklärt sich, warum der 55-Jährige zur geladenen Eröffnung kam, noch dazu mit einer kleinen Vorführung, die er gemeinsam mit seinem Freund gab. Freilich nur angedeutet und mit Augenzwinkern, aber auch so war zu sehen, dass der Burgtheater-Star sich zu verteidigen weiß.

Was WingTsun lehrt

WingTsun ist eine chinesische Kampfkunst im Kung-Fu-Stil, die der Überlieferung nach von einer buddhistischen Nonne entwickelt wurde und durch Bruce Lee weltberühmt wurde. In Europa wird sie vor allem über die Europäische WingTsun Organisation (EWTO) unterrichtet. Die Akademie von Matthias Gold nennt als Schwerpunkte Gewaltprävention, Achtsamkeitstraining, effektive Selbstverteidigung und ganzheitliches Körpertraining. Kinder können bereits ab sechs Jahren einsteigen.

Ofczareks Lebensregel

Was man aus dieser Kampfkunst fürs Leben mitnehmen kann, beantwortete Ofczarek mit einem Satz, der auch in einem Burgtheater-Programmheft stehen könnte:

„Wing Tsun ist die Kunst der Problemlösung. Es gilt dabei, das Problem anzunehmen und es letztlich zu transformieren.“

Prominenz aus dem Bezirk

Auch Bezirksvorsteherin Michaela Schüchner war beim „Exclusive Opening“ zu Gast. Wer die Akademie kennenlernen möchte, erreicht sie unter akademiewien@ewto.at.

Aus einem Abend in Breitensee bleibt damit weniger die Schlagzeile vom Burgschauspieler im Kampfanzug als ein Gedanke, der auch ohne Kung-Fu trägt: ein Problem erst einmal annehmen, bevor man es dreht.

WIENER Newsletter Zeitgeist ins Postfach. Zweimal im Monat die besten Geschichten der Redaktion und exklusive Angebote. Frech, kuratiert, kostenlos. E-Mail-Adresse Kostenlos abonnieren Double-Opt-in · jederzeit abbestellbar · kein Spam.