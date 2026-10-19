Die SPARK Art Vienna 2027 findet von 18. bis 21. März in der Wiener MARX HALLE statt und widmet sich als erste Kunstmesse weltweit dem Thema „Art & Health“. Im Mittelpunkt steht der mögliche positive Einfluss von Kunst und Kultur auf Gesundheit, Wohlbefinden und Lebensqualität.

Kunst auf Rezept ist keine neue Idee, aber selten stand sie so prominent im Messekatalog. Wer im März durch die historische Stahlhalle geht, soll am Ende nicht nur etwas Schönes gesehen haben, sondern sich womöglich auch ein bisschen besser fühlen. Ein Ziel, das sich leichter formulieren als messen lässt.

Die MARX HALLE als Bühne der SPARK Art Vienna. © SPARK Art Fair Vienna

Eine Position pro Stand

Das Konzept der Messe ist ungewöhnlich genug, um es zu erklären. Die SPARK versteht sich als einzige internationale Kunstmesse, die sich ausschließlich auf Einzelpräsentationen konzentriert: Jede Galerie zeigt eine einzige künstlerische Position. Die Ausstellungsarchitektur ist von der Stahlkonstruktion der MARX HALLE inspiriert, alle Stände haben dieselbe Größe und dieselbe Ausrichtung.

Das gibt den Künstlerinnen und Künstlern die volle Aufmerksamkeit und den Galerien die Rolle als Förderer. Sammlerinnen und Kunstinteressierte können sich laut Veranstalter intensiv mit zeitgenössischen Positionen und überraschenden (Wieder-)Entdeckungen auseinandersetzen.

Wer auswählt

Die Auswahl der Galerien und der gezeigten Positionen übernimmt ein Curatorial & Advisory Board unter der Leitung von Walter Seidl und Jan Gustav Fiedler. Die Messe hat sich in den vergangenen Jahren nach eigener Darstellung als wichtige Plattform für die zeitgenössische Kunstszene etabliert und bringt internationale Galerien, Künstlerinnen, Sammler, Kuratorinnen und Publikum zusammen.

Einzelpräsentation auf der SPARK Art Vienna. © Raphael Fasching

Die Eckdaten

Termin: 18. bis 21. März 2027. Ort: MARX HALLE, Wien. Veranstalter: SPARK Art GmbH, Karl-Farkas-Gasse 22, 1030 Wien. Informationen: spark-artfair.com.

Bis März bleibt Zeit, sich zu überlegen, welche Kunst einem persönlich guttut. Die Halle wird es aushalten.

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