Tennisprofi Lorenzo Musetti ist das neue Gesicht der Herbst/Winter-Kampagne von IUMAN. Die Modemarke zeigt ihre Kollektion „Premium Baumwolle“ auch bei den Erste Bank Open in Wien.

Es gibt Unterwäsche, über die man nicht spricht, und es gibt Unterwäsche mit einem Tennisprofi drin. IUMAN, die Männerlinie von Intimissimi, setzt für die Saison 2026 auf Letzteres: Der 24-jährige Italiener Lorenzo Musetti, derzeit unter den besten 20 der Weltrangliste, wirbt für Boxershorts und Shirts aus merzerisierter Baumwolle.

Was Premium Baumwolle kann

Merzerisieren heißt: Die Baumwolle wird unter Spannung mit Natronlauge behandelt. Das Garn wird dadurch glänzender, reißfester und nimmt Farbe besser auf. Die Kollektion „Premium Baumwolle“ besteht aus Boxer Briefs und Tops aus diesem Material. Für Musetti hat IUMAN außerdem eine weiche Mikrofaser-Boxer entwickelt, die beim Training und im Match Halt und Bewegungsfreiheit geben soll.

Ein Pop-up beim Wiener Turnier

Die Partnerschaft endet nicht beim Fotoshooting. Seit den Japan Open Ende September trägt Musetti einen IUMAN-Patch auf dem Matchshirt, und das bleibt so bis zum Saisonende. Bei den Erste Bank Open in Wien ist die Marke erstmals mit einem eigenen Pop-up vertreten, Musetti ist im Turnierfeld dabei. Details zu Standort und Öffnungszeiten des Pop-ups liegen der Redaktion noch nicht vor.

Mode, die mitschwitzt

Musetti ist übrigens kein Neuling auf dem Laufsteg-Parkett: Bereits 2025 wurde er Markenbotschafter von Bottega Veneta. Wer in Wien die Boxershorts sucht, die ein Weltklasse-Rückhandspieler trägt, sollte im Turnierumfeld Ausschau halten. Das Netz hängt in diesem Fall besonders tief.

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