Socken-los! Sommerschuhtrends 2018: Von Adiletten bis hin zu Loafers

Der Sommer ist heiß – wir schwitzen. Vor allem an den Füßen, die in Socken und Oxfords stecken. Im Business ist dies unumgänglich, aber in der Freizeit stehen Optionen zur Verfügung.

Text: Alex Pisecker

Loafers lassen sich problemlos ohne Socken tragen. Sie sind leichte Sommerschuhe, die meist auch innen mit Leder aufgefüttert werden und ideal zu Chinos oder Bermudas aussehen. Als Alternative dazu bietet sich die sommerliche Herrensandale aus Leder an. Sandalen und Socken sollten immer voneinander getrennt leben, eine Kombination beider ist eher desaströs. Speziell Sandalen, die an der Spitze durch Riemen verschlossen sind und den freien Blick auf die Zehen verwehren, bieten sich für urbane Freizeit­aktivitäten an.

Flip-Flops und deren Derivate, wie etwa Adiletten (Badeschlapfen), sind für den Strand vorgesehen, dass man sie barfuß trägt, ist selbsterklärend. Obwohl in dieser Saison in Kombination mit Socken von Designern propagiert und von Hipstern, die bereit sind, horrende Preise für die Gummischuhe zu bezahlen, gern genommen, muss man dem Normalsterblichen von dieser Kombination abraten.