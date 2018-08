Gadget der Saison: Hast du Bälle?

Sie baumeln süß herum, am Sattel des Fahrrads, wie es sich gehört. Bike Balls sorgen für ­Sicherheit bei Nacht. Und signalisieren Haltung.

Text: Manfred Sax

Sie sind extrem elastisch und per Loop leicht am Fahrradsattel zu montieren. Der Rest ist reine ­Lebensfreude, Abteilung: Let them swing. Ja, wir erklären die Bike Balls hiermit zum Must-have der Saison.

Warum? Weil sie durch und durch männlich sind. Wenn schon Fahrrad, dann mit Bike Balls. Info: Um Licht zu erzeugen, bitte die Balls sanft drücken. Einfach wunderbar.

Bike Balls sind via radbag.at erhältlich!