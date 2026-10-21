Auf Chalkidiki wird 2027 gebaut, gestrichen und gefeiert: Das Sani Resort legt am Porto Sani 119 Suiten nach und beginnt im Sani Beach eine dreijährige Erneuerung. Die Saison startet am 22. April.

Von den Marina View Suites fällt der Blick direkt auf die Uferpromenade des Porto Sani, Boutiquen und Lokale der Sani Marina liegen gleich nebenan. © Sani Resort

Wer Sani kennt, kennt das Prinzip: ein Fünf-Hotels-Dorf an der Kassandra-Halbinsel, in dem die Kinder bleiben dürfen, während die Eltern vergessen, dass es Montag ist. Genau dort wird jetzt an den Schrauben gedreht, die Familien am meisten spüren.

119 Suiten und eine Lagune

Das Porto Sani wächst bis zum Start der Saison 2027 um 119 Suiten in vier neuen, familienfreundlichen Kategorien. Dazu kommen ein Familienpool im Lagunenstil, eingebettet in einen angelegten Garten, und ein neues Poolrestaurant. Innen setzen die Suiten auf Naturholz, gedeckte Töne und raumhohe Fenster, draußen auf private Gärten und Balkone.

Wer mit mehreren Generationen reist, bekommt Verbindungssuiten, in ausgewählten Kategorien finden bis zu sechs Gäste Platz. Die Marina View Suites blicken auf die Uferpromenade, die Boutiquen und Lokale der Sani Marina liegen gleich daneben. Die Restaurants Elia und Lima sowie Kinderclub und Kinderbetreuung bleiben, wie sie sind.

Sani Beach wird behutsam neu

Im Sani Beach beginnt 2027 die erste Phase einer auf drei Jahre angelegten Neugestaltung. Ausgewählte Zimmer und Suiten werden modernisiert, ohne den Charakter des Hauses zu verwischen: Naturholz, gewebte Texturen, neutrale Farben und viel Tageslicht. Die Bäder werden neu gedacht, dazu kommen hochwertige Betten und Pflegeprodukte von Anne Semonin.

Den Anfang machen Garden und Sea View Junior Suites, Panorama Junior Suites sowie Ein- und Zwei-Schlafzimmer-Familiensuiten, darunter Kategorien direkt am Strand. Weitere Phasen folgen nach 2027. In der Nähe liegen das Rafa Nadal Tennis Center, die Chelsea FC Football Academy und der Bousoulas Beach mit seinem flachen, kindertauglichen Wasser.

Zweimal Jubiläum, einmal Rabatt

Gefeiert wird auch: Das Sani Festival wird 2027 fünfunddreißig, Sani Gourmet zwanzig Jahre alt. Wer früh bucht, spart: Für ausgewählte Aufenthalte in der Sani Suite Collection 2027 gibt es bis 1. November 2026 bis zu 15 Prozent auf die beste verfügbare Rate. Zusätzlich zahlen im Sani Asterias nur zwei Personen, weitere Gäste im selben Quartier wohnen frei. Im Porto Sani gilt das für die dritte und vierte Person ab zwölf Jahren in den Drei-Schlafzimmer-Suiten, Kinder unter zwölf bleiben ebenfalls frei. Im Sani Dunes zahlen Familien mit Teenager oder drittem Erwachsenem in sechs Suitenkategorien weniger für die Zusatzperson.

Die Saison 2027 beginnt am 22. April, Sani Beach und Sani Asterias öffnen am 29. April. Preise für Gäste aus Österreich nennt die Aussendung nicht, sie sind direkt beim Resort oder über Reisebüros zu erfragen. Und wer bei „Kinder frei“ rechnen will, liest die Belegungsgrenzen im Kleingedruckten, bevor er den Koffer holt.

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