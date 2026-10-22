Louis Poulsen legt Verner Pantons Panthella zum 100. Geburtstag des Designers in den fünf Originalfarben von 1971 neu auf. „Panthella Originals“ heißt die Serie, und sie bringt Orange, Rot, Grün, Braun und Blaugrau zurück ins Wohnzimmer.

1971 entwarf Panton eine Leuchte, bei der Fuß und Schirm gemeinsam als Reflektor arbeiten, geschwungen und organisch, wie es für den dänischen Designer typisch war. Louis Poulsen nahm sie damals in fünf kräftigen Farben mit verchromtem Fuß in Produktion, ein Statement aus Kunststoff in einer Zeit, die Neues wollte.

Fünf Farben, ein Jahrgang

Die Panthella Originals gibt es in Original Opal Blue Grey, Red, Orange, Green und Brown, jeweils mit opalem Schirm und Chromfuß. Zum Start stehen die tragbaren Modelle Panthella 160 und 250 in diesen Farben bereit, die Stehleuchte Panthella 500 Floor Lamp The Originals folgt: Laut Hersteller beginnt ihr Versand am 1. November.

Tragbar und dimmbar

Die kleine 160er misst 160 mal 241 Millimeter und wiegt ein Kilo. Der Schirm besteht aus Acryl, der Diffusor aus opalem Polycarbonat, das Licht kommt aus einer LED mit 2700 Kelvin und soll blendfrei und weich sein. Der Akku ist wiederaufladbar und austauschbar, geladen wird per USB-C. Gesteuert wird über einen Touch-Schalter auf der Oberseite, der in Stufen dimmt.

Wo man sie bekommt

Louis Poulsen vertreibt die Panthella über den Fachhandel, auf louispoulsen.com führt eine Händlersuche zum nächstgelegenen Geschäft. Dort lassen sich auch alle Größen und Farben der Originals nachlesen.

Ein Hundertjähriger, der immer noch orange leuchtet. Mehr Jubiläum braucht es nicht.

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