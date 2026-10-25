Snoopy zieht in die Küche: Der burgenländische Frottierspezialist VOSSEN erweitert seine Kollektion mit PEANUTS um Küchentücher und einen Badvorleger. Das Snoopy Chef Bundle mit drei Küchentüchern kostet 29,99 Euro und kommt Mitte November, der Badvorleger Snoopy Dreams ist bereits erhältlich.

Snoopy war in 75 Jahren PEANUTS schon Pilot, Schriftsteller und Joe Cool, jetzt wird er Küchenchef. Dass ausgerechnet ein Beagle im Tuchschrank landet, ist die konsequente Fortsetzung einer Zusammenarbeit, die VOSSEN selbst als Publikumsliebling beschreibt: Schon die erste Edition der VOSSEN PEANUTS Kollektion sei im Handel wie bei den Endkundinnen und Endkunden auf große Begeisterung gestoßen, nach Angaben des Unternehmens eine charmante Verbindung aus ikonischem Design und hochwertiger Frottierqualität. Ein guter Grund, die Reihe zu erweitern.

Was neu in die Küche kommt

Das Snoopy Chef Bundle ist ein Küchentuch-Set mit drei Tüchern in zwei dezenten Farbwelten, Blau und Grün. Es kostet 29,99 Euro und ist ab Mitte November auf vossen.com sowie im ausgewählten Fachhandel erhältlich. Dezent heißt hier: Die Peanuts-Figuren verbreiten gute Laune, ohne dass die Küche nach Kindergeburtstag aussieht.

Der Teppich fürs Bad

Ebenfalls neu ist der Badvorleger Snoopy Dreams aus 100 Prozent Baumwolle, 60 x 90 Zentimeter groß. Er ist in Beige, Eukalyptusgrün, Hellgrau und Schwarz zu haben, kostet 29,99 Euro und ist ab sofort auf vossen.com und im ausgewählten Fachhandel erhältlich. VOSSEN verspricht Weichheit und Saugstärke, die der Marke seit jeher zugeschrieben werden.

Fotos: © VOSSEN

Frottier aus dem Burgenland

VOSSEN zählt zu den führenden Frottierwarenherstellern Europas und steht seit 1925 für Handtücher, Bademäntel und Badeteppiche. Das Unternehmen hat seinen Sitz im Burgenland, beschäftigt rund 250 Mitarbeiter und gehört seit 2004 zur Linz Textil AG. Die Geschäftsführung verantworten die beiden Burgenländer Michael Unger für Marketing und Vertrieb sowie Marco Talasz für Produktion und Finanzen. Küchentextilien und Accessoires in Premiumqualität führt die Marke erst seit Kurzem.

Die PEANUTS selbst feiern 75 Jahre. Charles M. Schulz hat die Comicserie ins Leben gerufen, die vordergründig von Freundschaft, Baseball und Hausaufgaben handelt und dabei doch stets tiefgründige Botschaften über Liebe, Mut und Selbstvertrauen transportiert. Ob die Geschirrtücher davon etwas mitbekommen, wird sich zeigen. Fest steht: Der Beagle, der sonst auf seiner Hundehütte schläft, steht ab Mitte November in der Küche, und zwar mit Tuch.

Quelle: VOSSEN / SPREAD Vienna Presseaussendung, Oktober 2026.

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