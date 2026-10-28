Diplomático Rum startet mit „Good Times Are Serious Business“ in eine neue Markenära. In Wien wurde der Relaunch am 21. Oktober 2026 im Adlerhof gefeiert.

Der venezolanische Super-Premium-Rum rückt dabei das Lebensgefühl „Buen Vivir“ in den Mittelpunkt, also die Freude an den kleinen Dingen und am gemeinsamen Moment.

Es gibt Abende, an denen merkt man erst im Nachhinein, wie lange man geblieben ist. Beim Launch-Event „La Residencia“ im Wiener Adlerhof war es so, und das war offenbar der Plan: Maestro Ronero Nelson Hernandez, der Mann hinter dem Blending, präsentierte gemeinsam mit dem österreichischen Vertriebspartner Liquid Spirits die neue Markenwelt von Diplomático.

Was sich ändert, was bleibt

Die Kampagne ist die erste koordinierte globale seit der Übernahme der Marke durch Brown-Forman im Jahr 2023. Entwickelt hat sie die New Yorker Agentur forceMajeure, ausgerollt wird sie in den USA und Europa, mit Online-Videos, Social Media, digitalen Maßnahmen sowie ausgewählten TV- und Out-of-Home-Platzierungen.

Das Logo wurde behutsam weiterentwickelt, damit die Marke wiedererkennbar bleibt. Die Farbwelt dreht sich um das charakteristische Diplomático Grün, das an die üppigen Landschaften Venezuelas erinnern soll. Dazu kommt Flor de Mayo Pink, benannt nach der Nationalblume des Landes. Aufwendig verzierte Rahmen und ein eigens entwickeltes Tapetenmuster nach dem Vorbild historischer venezolanischer Anwesen vollenden den Auftritt.

Warum gerade Österreich?

„Österreich hat eine ausgeprägte Genusskultur, in der Qualität und Gastfreundschaft einen hohen Stellenwert haben“, sagt Max Rossmann, Brand Manager Diplomático Rum bei Liquid Spirits. Venezolanische Herkunft, Handwerkskunst und „Buen Vivir“ knüpften genau daran an.

Diplomático wird in mehr als 100 Ländern vertrieben und zählt zu den am häufigsten ausgezeichneten Spirituosen der Welt. Das Sortiment reicht von der Tradition Range mit Planas, Mantuano und dem Flaggschiff Reserva Exclusiva bis zur Prestige Collection mit Single Vintage und Ambassador.

Drei Drinks zum Nachmixen

Zum Relaunch gibt es drei Cocktails, alle mit Diplomático Reserva Exclusiva.

Flor de Mayo interpretiert den French Martini neu: 35 ml Reserva Exclusiva, 15 ml Chambord, 40 ml frischer Ananassaft und 15 ml frischer Limettensaft werden mit Eis kräftig geschüttelt und doppelt in eine gekühlte Coupette abgeseiht. Eine essbare Blüte darf obenauf.

The Swizzle bringt Frische und Würze: 50 ml Reserva Exclusiva, 20 ml Limettensaft, 10 ml Zuckersirup und 8 bis 12 Minzblätter kommen in ein hohes Glas und werden mit dem Swizzle-Stick verrührt. Dann folgen Crushed Ice, 6 bis 8 Spritzer Angostura Bitters und ein Minzzweig.

Diplomatini setzt auf Kaffee und Karamell: 50 ml Reserva Exclusiva, 35 ml Espresso, 10 ml Kaffeelikör und 10 ml Salted-Caramel-Sirup werden mit Eis geschüttelt und in ein gekühltes Cocktailglas abgeseiht. Kaffeebohnen als Garnitur.

Ernst gemeint ist das alles trotzdem. Genau darin liegt der Witz der Kampagne: Wer die kleinen Rituale ernst nimmt, den Blütenschmuck am Glas ebenso wie das richtige Outfit, hat den Abend schon halb gewonnen.

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