Das Graz Museum lädt Ende Oktober zur Rocky Horror Picture Show, bei freiem Eintritt und mit Anmeldung. Am Freitag, 30. Oktober 2026, steigt um 18 Uhr im Haus in der Sackstraße Film und Party in einem.

Die roten Lippen sind das Erkennungszeichen des Films, das Plakat wirbt für die Party im Graz Museum. © 1975 The Rocky Horror Picture Show, 20th Century Studios, Inc. All Rights Reserved

Kaum ein Film ist so krachend gefloppt und hat danach so lange überlebt. 1975 wollte ihn zunächst kaum jemand sehen, an den Kinokassen blieb die Rocky Horror Picture Show liegen. Dann kam das Jahr danach und mit ihm die Mitternachtsvorstellungen im New Yorker Waverly Theater: Das Publikum begann, der Leinwand zu antworten, Requisiten mitzubringen und in den Gängen zu tanzen. Zu Halloween 1976 erschienen die ersten Fans verkleidet. Über 50 Jahre später läuft der Film laut Graz Museum noch immer in Kinos, als der Film mit der längsten Laufzeit der Geschichte.

Warum ausgerechnet im Museum?

Weil die Siebziger gerade im Haus wohnen. Das Graz Museum zeigt bis 18. April 2027 die Ausstellung „Morgen war alles besser. Im Graz der 70er“, die anhand von elf Orten vom Leben in der damals rund 250.000 Einwohnerinnen und Einwohner zählenden Stadt erzählt. Das Museum ordnet den Film in dieses Jahrzehnt des Aufbruchs ein: 1970 fanden in New York die ersten Pride-Märsche statt, 1978 wehte in San Francisco erstmals die Regenbogenfahne, und auch in Graz feierte die Jugend in Kellerdiskotheken und forderte mehr Freiheit.

„Feiern wir gemeinsam einen Film, der seit einem halben Jahrhundert das Überschreiten gesellschaftlicher Normen und das Anderssein feiert“, schreibt das Museum in der Einladung. Das ist die Pointe der Sache: Ein Film, der Normen überschreitet, in einem Haus, das sich laut eigener Aussage zur demokratischen Plattform der Stadt entwickeln will.

Anmeldung nicht vergessen

Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist aber erforderlich: per Mail an grazmuseum@stadt.graz.at oder telefonisch unter 0316 8727600. Wer die Woche für Graz nutzt: Am Nationalfeiertag, dem 26. Oktober, sind das Graz Museum und das Graz Museum Schlossberg von 10 bis 18 Uhr bei freiem Eintritt geöffnet. Was das Haus im Oktober sonst vorhat, steht in unserem Überblick über den Grazer Kulturmonat.

Was: The Rocky Horror Picture Show, Film und Party Wann: Freitag, 30. Oktober 2026, 18 Uhr Wo: Graz Museum, Sackstraße 18, 8010 Graz Eintritt: frei, Anmeldung erforderlich: grazmuseum@stadt.graz.at oder 0316 8727600

Gefloppt ist der Film also nur am Anfang. Am Ende, so hofft man in Graz, antwortet auch das Publikum der Leinwand.

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