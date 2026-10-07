Das Graz Museum macht den Oktober zum Kulturmonat: Lange Nacht, neue Reininghaus-Schau und freier Eintritt am Nationalfeiertag. Wer in der Steiermark Geschichte lieber erleben als nachlesen will, findet in Graz bis Monatsende fast jeden Tag einen Anlass.

Man kennt das: Das Museum ums Eck hat man immer „einmal“ besuchen wollen. Der Oktober im Graz Museum und im Graz Museum Schlossberg liefert dafür gleich ein Dutzend Ausreden weniger.

Eine Nacht, zwei Häuser

Bei der Langen Nacht der Museen am 3. Oktober ist von 18 bis 24 Uhr im Graz Museum in der Sackstraße 18 und im Graz Museum Schlossberg Programm: Führungen, Buttons zum Selbermachen, Mitmach-Stationen, das Apothekenmuseum und Taschenlampenführungen. Tickets gibt es laut Museum bereits vor Ort.

Lange Nacht der Museen im Graz Museum. © Sebastian Reiser / Graz Museum

Ein Stadtteil im Entstehen

Am 7. Oktober um 16.30 Uhr eröffnet das Graz Museum gemeinsam mit If Space die Ausstellung „Gemeinsam Reininghaus. Unsere Zeit ist unser Bier“ im Stadtteilbüro in der Tennenmälzerei, UNESCO-Esplanade 9. Die wachsende Dauerausstellung erzählt Geschichte, Gegenwart und Zukunft des neuen Grazer Stadtteils auf dem Areal der ehemaligen Brauerei und lädt dazu ein, mitzugestalten. Der Reininghaus-Chor tritt bei der Eröffnung auf.

Reininghaus, der neue Grazer Stadtteil. © Graz Museum

Vorträge für Neugierige

Am 13. Oktober um 17.30 Uhr geht Claudia Mühlbacher in der Stadtbibliothek Geidorf der Frage nach, wie der Erste Weltkrieg und die Spanische Grippe das ehemalige Anna-Kinderspital prägten (Anmeldung erforderlich). Am 14. und 15. Oktober, jeweils 19 Uhr, zeigt Armen Avanessian bei den Herbstvorlesungen der Akademie Graz unter dem Titel „Mit offenen Augen“, was wir von Tieren über das Überwintern lernen können. Am 21. Oktober wird um 18 Uhr die Publikation „Zum Ende des Funktionalismus“ vorgestellt, eine Führung durch „Morgen war alles besser“ gibt es bereits um 17 Uhr.

Die Siebziger, bitte

„Morgen war alles besser. Im Graz der 70er“ erzählt anhand von elf Orten vom Leben in einer Stadt mit 250.000 Einwohnerinnen und Einwohnern und läuft bis 18. April 2027. Daneben zeigt das Haus „Lager Liebenau. Ausgraben und Erinnern“ (verlängert bis 10. Jänner 2027) und „Demokratie, heast!“ (bis 14. Februar 2027).

Erinnerungen in Regalform: „Morgen war alles besser“. © Sebastian Reiser / Graz Museum

Gratis am Feiertag, schrill am Monatsende

Am Nationalfeiertag, dem 26. Oktober, sind das Graz Museum und das Graz Museum Schlossberg von 10 bis 18 Uhr bei freiem Eintritt geöffnet. Am 25. Oktober um 14 Uhr wird im Schlossberg-Museum ein Drachen in afghanischer Bauweise gebaut (freiwillige Spende). Den Monat beschließt am 30. Oktober um 18 Uhr „The Rocky Horror Picture Show“ als Film und Party, Anmeldung unter grazmuseum@stadt.graz.at. Noch ein Hinweis: Am 5. Oktober bleiben beide Häuser wegen eines Betriebsausflugs geschlossen.

Graz Museum Schlossberg. © Sebastian Reiser / Graz Museum

Wer Graz sagt, meint selten nur die Altstadt. Im Oktober meint er auch den Schlossberg, die Siebziger und eine Brauerei, die zur Nachbarschaft wird.

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