Das Wiener Institut Best Lover schickt Männer mit einem KI-Coach auf Pornoentzug. Best Lover RESET startet am 19. November 2026, dem Internationalen Männertag, als dreimonatiges Programm über Telegram, anonym und rund um die Uhr erreichbar.

© Best Lover

Früher lag das Heftl unter der Matratze, und wer es finden wollte, musste wenigstens die Matratze heben. Heute steckt das Angebot in der Hosentasche, in Millionen Filmen, sortiert nach jeder Vorliebe, die man noch nicht hatte. Dass das etwas mit Männern macht, ahnt man. Wie viel, sagt eine Wienerin, die seit rund 15 Jahren beruflich mit Männern über das redet, worüber Männer nicht reden.

Beatrix Roidinger ist Klinische Sexologin und Gründerin von Best Lover, einem Institut für männliche Sexualität mit Sitz in Wien. Ihre Klienten kommen wegen Erektionsproblemen, vorzeitigem Samenerguss, Orgasmushemmung oder weil die Lust einfach weg ist. Von über 5.000 Männern, so ihre Schätzung, spielte bei rund 95 Prozent der Pornokonsum eine tragende Rolle. Die erste Empfehlung lautet deshalb fast immer gleich: weglassen. Das ist ungefähr so leicht gesagt wie „ab morgen keine Leberkässemmel mehr“ vor dem Billa an der Ecke.

Was ist Best Lover RESET?

Best Lover RESET ist ein dreimonatiges Intensivprogramm aus Videolektionen, Übungen und einem eigens trainierten KI-Coach. Das interdisziplinäre Team hat die künstliche Intelligenz über Monate mit dem Wissen des Instituts gefüttert, von Klinischer Sexologie über Psychologie und Paarberatung bis zur Urologie. Der Coach trägt den Namen „KI-Bea“ und das Gesicht seiner Erfinderin. Er fragt nach, hilft beim Reflektieren und schickt passende Übungen, und zwar genau dann, wenn der Drang am größten ist. Also eher um halb zwei in der Nacht als zu Bürozeiten.

Gearbeitet wird über den Messenger Telegram am Smartphone, ohne eigene App und ohne Klarnamen. Das ist klug gedacht: Wer schon nicht mit dem Hausarzt über seine Erektion reden will, lädt sich auch keine App mit verräterischem Symbol auf den Startbildschirm. Der Name ist dabei Programm, RESET soll das Erregungssystem auf Werkseinstellung zurücksetzen, damit Lust wieder an echten Menschen andockt.

„Viele Männer haben ihr Erregungssystem über Jahre am Bildschirm trainiert.“ Beatrix Roidinger, Best Lover

Wann wird Porno zum Problem?

Nicht jeder, der Pornos schaut, braucht einen Coach. Roidinger zieht die Grenze dort, wo der Bildschirm zur wichtigsten oder einzigen Erregungsquelle geworden ist und ein Mann aufhören will, aber nicht kann. Die Weltgesundheitsorganisation führt zwanghaftes Sexualverhalten seit 2022 im Diagnosekatalog ICD-11 als eigene Diagnose. Eine Sucht im engen Sinn sei es fachlich nicht, sagt Roidinger, das Gefühl dahinter sei aber sehr real.

Die Folgen beschreibt sie nüchtern. Das Drehbuch der meisten Männer stammt aus der Jugend und vom Bildschirm, mit Körpern und Abläufen, die es im echten Leben kaum gibt. Vor dem Laptop funktioniert alles, im Bett wackelt die Erektion, der Leistungsdruck wächst, die Lust auf echten Sex schwindet. Ein Klient brachte es auf einen Satz, der weh tut: Er könne nur noch mit seiner Partnerin schlafen, wenn er die Augen schließe und an Szenen aus dem Porno denke. Wer ältere WIENER-Leser fragt, erinnert sich, dass das Thema hier nicht neu ist; schon 2004 hieß es im Heft „Einer geht. Porno bleibt.“

Drei Monate, acht Module, ein Chat, der nie schläft. © Best Lover

Der zweite Versuch mit Maschine

Ganz neu ist der Ansatz für das Institut nicht. Im Mai 2026 startete Best Lover mit CONTROL ein erstes KI-Programm gegen vorzeitigen Samenerguss, laut Institut haben es inzwischen mehr als 500 Männer abgeschlossen. RESET ist der Nachfolger nach demselben Muster. Unabhängig überprüfte Studien zur Wirksamkeit gibt es für beide Programme bislang nicht, das gehört zur Wahrheit dazu. Für ernsthafte Probleme bleibt der Weg zu Ärztin, Urologe oder Sexualtherapeutin ohnehin der richtige.

Bemerkenswert ist trotzdem die Pointe des Ganzen. Ausgerechnet ein Bildschirm soll Männer vom Bildschirm wegholen. Das klingt paradox, ist aber vielleicht einfach ehrlich: Dort, wo die Männer ohnehin sind, wird ihnen geholfen. Über den Männertag hinaus stellt die Debatte eine größere Frage, die der WIENER schon einmal gestellt hat: Was wäre, wenn wir die Männer wieder lieben würden? Ein Anfang wäre, ihnen beim Aufhören zu helfen.

Beatrix Roidinger arbeitet seit rund 15 Jahren mit Männern und ihrer Sexualität, jetzt auch als digitales Ebenbild. © Martin Hintermayer

Das Heftl unter der Matratze hatte immerhin einen Vorteil: Irgendwann war es ausgelesen. Für alles danach gibt es jetzt KI-Bea.

Best Lover RESET auf einen Blick

Programm: Best Lover RESET, Institut Best Lover, Wien

Start: 19. November 2026 (Internationaler Männertag)

Dauer: 3 Monate

Format: Videolektionen, Übungen, KI-Coach „KI-Bea“

Zugang: Telegram am Smartphone, ohne App, anonym, rund um die Uhr

Warteliste & Infos: best-lover.de/reset

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