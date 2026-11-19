Lomography aus Wien-Neubau bringt zwei neue Pocketfilm-Kameras: die Lomomatic 110 Panthera in Messing und die rot gepunktete Ladybug. Beide haben ein Glasobjektiv und einen abnehmbaren Blitz und kosten im Lomography-Shop 189 Euro (Panthera) bzw. 119 Euro (Ladybug).

© Lomography

In fast jedem österreichischen Familienalbum aus den Siebzigern klebt mindestens ein Foto, das ein bissl zu klein und ein bissl zu gelb geraten ist. Der Strand von Lignano, die Tante mit Sonnenbrille, dahinter verschwommen ein Fiat. Schuld daran ist meistens eine Kassette, kaum größer als eine Zündholzschachtel: der 110er-Film, den Kodak 1972 auf den Markt brachte, damit die Kamera endlich in die Hosentasche passt.

Das Format war bequem, die Bilder eher nicht. Winzige Negative, Plastiklinsen, Fixfokus. Irgendwann kamen Kleinbild-Kompakte und dann die Handys, und der 110er-Film verschwand in der Schublade, gleich neben dem Kassettenrekorder.

Ausgerechnet eine Firma aus der Kaiserstraße im 7. Bezirk hält ihn seither am Leben. Lomography produziert nach eigenen Angaben als einziger aktueller Hersteller neue 110er-Filme und die passenden Kameras dazu. Die Lomomatic 110 ist dabei das Flaggschiff, und die bekommt jetzt zwei neue Kleider.

Das Glasobjektiv ist der eigentliche Unterschied zur Pocketkamera aus Papas Urlaubskoffer. © Lomography

Raubkatze aus echtem Messing

Die Lomomatic 110 Panthera hat ein Gehäuse aus echtem Messing, darauf schwarze Raubkatzenflecken. Dazu kommt eine goldene Handgelenkschlaufe, die eher nach Schmuckschatulle als nach Fotoladen aussieht. Man muss das nicht mögen. Aber man wird es bemerken, wenn jemand die Kamera beim Heurigen aus der Sakkotasche zieht.

Die Lomomatic 110 Ladybug ist das Gegenprogramm: glänzend rot, schwarze Punkte, gut gelaunt. Beide Modelle haben dieselbe Technik, unterscheiden sich also nur in Material und Auftritt und im Preis.

Was die kleine Kamera kann

Das Herzstück ist ein mehrfach vergütetes 23-mm-Glasobjektiv namens Minitar CX mit zwei Blenden, f/2.8 und f/5.6. Die Belichtung regelt eine Automatik, die Zeiten zwischen 30 Sekunden und 1/250 Sekunde wählt. Im Bulb-Modus bleibt der Verschluss bis zu 30 Sekunden offen. Scharf gestellt wird über einen Zonenfokus, die Filmempfindlichkeit lässt sich auf ISO 100, 200 oder 400 einstellen. Mehrfachbelichtungen sind möglich. Strom liefert eine CR2-Batterie, ein Stativgewinde gibt es nicht.

Zum Fotografieren schiebt man das Gehäuse auseinander, der Mechanismus ist von den alten Pocketkameras bekannt. Der Blitz wird seitlich angesteckt und bringt Farbfilter mit, mit denen die Nacht plötzlich magenta oder grün werden darf. Im Karton liegt außerdem eine Metalldose für die Filmkassetten.

Blitz, Farbfilter, Filmdose, goldene Schlaufe: Die Panthera kommt komplett ausgestattet. © Lomography

Wo es die Kameras gibt

Beide Modelle sind im europäischen Online-Shop von Lomography lieferbar, die Panthera um 189 Euro, die Ladybug um 119 Euro. Der passende Film kostet dort zwischen 8,90 Euro (Schwarz-Weiß, B&W Orca 110) und 9,90 Euro (Farbe, Color Tiger 110) pro Kassette. Ab 150 Euro Bestellwert ist der Versand gratis, die Panthera schafft das also allein.

Wer analoge Spielzeuge aus dem 7. Bezirk sammelt: Im September hat Lomography bereits die Panoramakamera Sprocket Rocket in zwei neuen Editionen herausgebracht, kurz davor die Fisheye No.2 als Graffiti Edition.

Weihnachten im Kleinformat

Man kann über das Analog-Revival lächeln, und manchmal sollte man das auch. Aber die Lomomatic 110 macht etwas, das ein Handy nicht kann: Sie zwingt zum Warten. Vierundzwanzig Bilder, dann ab ins Labor, dann ein paar Tage Ungewissheit. Für einen Gegenstand, der unter dem Christbaum liegen soll, ist das gar keine schlechte Eigenschaft.

Die Bilder werden übrigens wieder klein sein und vermutlich ein bissl gelb. Diesmal aber scharf. Die Tante mit der Sonnenbrille hätte sich gefreut.

Lomomatic 110 Panthera & Ladybug

Hersteller: Lomography, Kaiserstraße 34, 1070 Wien

Preis: 189 Euro (Panthera), 119 Euro (Ladybug), jeweils mit Blitz

Objektiv: 23 mm Minitar CX, Glas, f/2.8 und f/5.6

Film: 110er-Pocketfilm, ab 8,90 Euro

Web: shop.lomography.com

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