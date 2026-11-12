Die Österreicher wollen Kinder im Netz schützen, glauben aber nicht recht an ein Social-Media-Verbot unter 14. Das zeigt eine kleine, nicht repräsentative Erhebung der Universität Klagenfurt mit 151 Interviews: Befragte setzen lieber auf Medienkompetenz und strengere Regeln für die Plattformen.

Es gibt diesen Moment am Küchentisch, den viele Eltern kennen: Das Kind will auf TikTok, die Eltern wollen nicht, und irgendwer sagt „aber alle in der Klasse haben das“. Die Bundesregierung wollte diese Diskussion im März 2026 per Gesetz abkürzen und kündigte ein Verbot sozialer Netzwerke für Unter-14-Jährige an. Ob das am Küchentisch etwas ändert, haben Studierende in Klagenfurt nachgefragt.

Wer hier gefragt wurde

Andreas Schulz-Tomančok, Junior Scientist am Institut für Vergleichende Medien- und Kommunikationswissenschaften der Österreichischen Akademie der Wissenschaften und der Universität Klagenfurt, hat das Projekt in einer Bachelor-Lehrveranstaltung im Sommersemester 2026 geleitet. Befragt wurden bewusst jene, die vom Verbot nur indirekt betroffen wären, also Menschen über 14. 151 Interviews, online und persönlich, dazu eine Auswertung von sieben österreichischen Tageszeitungen. Die Ergebnisse sind im Fachjournal Medienimpulse unter dem schönen Titel „The Kids Are All Right?“ erschienen.

Die Einschränkung gehört gleich dazu: Repräsentativ für Österreich ist das nicht, dafür ist die Gruppe zu klein. Als Stimmungsbild taugt es trotzdem, gerade weil es selten erhoben wird.

Schutz ja, Verbot naja

Das Ergebnis lässt sich in einem Wort zusammenfassen, das der Studienautor selbst wählt: ambivalent. „Zwar erkennt die Mehrheit der Befragten die Notwendigkeit eines Schutzes für Jugendliche an, die Effektivität des Verbots und die technischen Herausforderungen hinsichtlich der Altersverifizierung und Identifikation werden jedoch hinterfragt“, sagt Schulz-Tomančok.

Die Befragten sehen in Social Media beides. Als größtes Risiko gilt die psychische Gesundheit, die auch die Medienberichte dominiert. Als größte Chance gilt soziale Teilhabe, also schlicht dazuzugehören. Und dann ist da die Frage, wie man Alter im Netz überhaupt prüfen soll, ohne dass am Ende alle ihren Ausweis bei einem Konzern in Kalifornien hinterlegen. Datenschutz und Altersnachweis vertragen sich schlecht.

Was die Befragten lieber hätten

Statt Sperre wünschen sich die Teilnehmenden Medienkompetenz: Junge Menschen sollen Inhalte selbst einordnen, bewerten und mitgestalten können. Schulz-Tomančok sieht darin ein Umdenken: „Derzeit haben wir es oft mit einem dominanten Paradigma der nostalgischen Bewahrung einer Kindheit ohne Social Media zu tun.“ Der Diskurs lege nahe, dass Medienbildung und Plattformregulierung als nachhaltige Ergänzungen gesehen werden. Wie man selbst die Bildschirmzeit in den Griff bekommt, hat der WIENER übrigens in der Sperrstunde fürs Smartphone durchgespielt.

Wann kommt das Verbot?

Vorerst gar nicht. Der Gesetzesentwurf ging Ende Juli 2026 in Begutachtung und zur Notifizierung nach Brüssel. Ende Oktober hat die EU-Kommission die Stillhaltefrist für das österreichische Vorhaben um ein Jahr verlängert, weil sie eine europaweite Lösung vorzieht. Der geplante Start mit 1. Jänner 2027 ist damit nicht zu halten. Die Regierung will das nationale Verfahren trotzdem weiterführen.

Am Küchentisch heißt das: Die Diskussion bleibt, wo sie war. Vielleicht ist das gar nicht so schlecht, denn reden, das legt auch die Klagenfurter Studie nahe, hilft mehr als jede Sperre.

Quelle: Universität Klagenfurt; Schulz-Tomančok, A. (2026): The Kids Are All Right? Medienimpulse 64(3).

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