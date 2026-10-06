Der Stuttgarter Konstantin Singer hat mit Zenbox einen NFC-Puck gebaut, der ausgewählte Apps am iPhone sperrt, bis man das Handy wirklich anfasst. Das Digital-Detox-Gerät kostet 49,99 Euro, kommt ohne Abo und Cloud aus und wird auch nach Österreich verschickt.

Am Kühlschrank hängt bei den meisten Familien eine kleine Ausstellung des eigenen Lebens: das Halbjahreszeugnis, die Skizze vom Nachwuchs mit dem viel zu großen Kopf, der Stempelpass vom Fleischhauer ums Eck. Seit einiger Zeit klebt dort, bei mittlerweile mehr als 4.000 Menschen in Deutschland und Österreich, noch etwas anderes: ein weißer Plastikpuck, kaum größer als ein Kapsel-Deckel, mit einem schwarzen Ring und einem Punkt in der Mitte. Ohne Aufschrift, aber mit klarer Aufgabe: das eigene Handy ärgern.

Erfunden hat ihn Konstantin Singer, 36, aus Stuttgart. Auslöser war seine heute dreijährige Tochter, genauer der Moment, in dem ihm auffiel, wie oft er am Küchentisch aufs Display schaute statt auf sie. App-Sperren direkt am Handy hatte er längst durchprobiert, nach zwei Tagen waren sie jedes Mal wieder deaktiviert. Also baute er etwas, das sich nicht so leicht wegwischen lässt: einen Gegenstand. Seit Dezember 2024 tüftelte er an Software und Hardware, im Mai 2025 verkaufte er die ersten Exemplare, heute läuft die Fertigung bei der Firma Wir machen Technik in Stuttgart-Ost.

Wie die Zenbox funktioniert

Das Prinzip ist bewusst simpel. In der App wählt man, welche Apps oder Websites während einer Fokuszeit gesperrt bleiben sollen, etwa Instagram, TikTok oder der Browser. Aktiviert wird die Sperre per Tipp aufs Handy, deaktiviert wird sie nur, indem man das Smartphone tatsächlich an die Zenbox hält. Der Trick liegt nicht in der Software, sondern im Weg dorthin: Wer die Box bewusst weit weg von sich selbst platziert, muss für jedes Entsperren erst einmal aufstehen. Singer hat seine eigene Box am Kühlschrank montiert, andere Nutzer berichten von der Mikrowelle, dem Büro zwei Stockwerke tiefer oder, in hartnäckigen Fällen, vom Versteck durch die eigene Familie. Ein NFC-Chip genügt als Technik, eine Batterie braucht das Gerät nicht.

Kein Akku, kein Kabel: Der Puck kommuniziert passiv über NFC mit dem Smartphone. © Zenbox / Konstantin Singer

Was sie in Österreich kostet

49,99 Euro, einmalig, ohne Abo, ohne Konto, ohne Cloud, dieser Satz taucht auf der Produktseite so oft auf, dass er fast wie ein Werbeversprechen klingt. Er stimmt trotzdem: Wer die Zenbox über thezenbox.de bestellt, zahlt den Betrag einmal, bekommt die App gratis dazu und kann sie ein Leben lang nutzen. Österreich ist im Onlineshop als eigene Versandregion gelistet, die Lieferung erfolgt kostenlos per DHL mit Sendungsverfolgung, dazu kommt eine 30-tägige Rückgabegarantie ohne Angabe von Gründen. Die App läuft ab iOS 16.2 auf dem iPhone, für Android ist sie derzeit als Beta für Google Pixel und Samsung-Geräte verfügbar. Seit Version 2.1 lässt sich der Zugriff auf Apps auch nur begrenzen statt komplett sperren, wahlweise nach Minuten oder nach Anzahl der täglichen Öffnungen, dazu kommt ein Schlafmodus, der das Handy erst nach dem Scan wieder freigibt.

Entsperren geht nur mit echtem Kontakt zwischen Handy und Zenbox. © Zenbox / Konstantin Singer

Bringt das wirklich etwas?

Skeptisch darf man bei jedem Gerät sein, das verspricht, Willensschwäche durch einen Umweg zu kompensieren. Aber genau darin liegt die Pointe: Zenbox verkauft keine Selbstbeherrschung, sondern Reibung. Wer weiß, dass zwischen ihm und Instagram ein Gang durch die Wohnung liegt, überlegt es sich zumindest kurz. Mehr als 4.000 verkaufte Geräte und ein Schnitt von 4,8 Sternen bei rund 3.000 Bewertungen sind, bei allem Marketing-Vorbehalt, ein ziemlich eindeutiges Signal dafür, dass die Rechnung für einen Teil der Nutzer aufgeht. Zeitgeist-Thema, physische Antwort: Das macht die Zenbox interessanter als der zehnte App-Blocker im Store.

Am Kühlschrank hängt jetzt also nicht nur das Urlaubsfoto und der Einkaufszettel, sondern bei ein paar Tausend Menschen auch die eigene Handysucht, sanft entschärft, für 49,99 Euro. Der Punkt in der Mitte des weißen Pucks sieht aus wie ein einzelnes, sehr kleines Ausrufezeichen. Vielleicht ist er auch genau das.

Wer sich übrigens in das Thema, wie schädlich das tägliche Social Media Bombardement unserer Menschheit sein kann, einlesen will, dem liefert Doris Rittberger Hintergrundwissen. FUCK SOCIAL MEDIA erschien bei Rittberger & Knapp.

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