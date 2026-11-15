Der Alfa Forni EVO ist ein neuer Outdoor-Ofen, der wahlweise mit Gas oder mit Holz befeuert wird. Ein Display überwacht drei Temperaturen gleichzeitig, die Backfläche misst 60 mal 40 Zentimeter und reicht für zwei Pizzen auf einmal.

Drei Werte auf einen Blick: Garraum, Schamottplatte und Kerntemperatur, per Bluetooth auch am Handy. © Alfa Forni

Die Frage, ob eine Pizza aus dem Holzofen besser schmeckt als aus dem Gasofen, hat schon mehr Gartenfeste gesprengt als jede Diskussion über Politik. Die einen schwören auf den Rauch, das Knistern und die schwarzen Blasen am Rand. Die anderen wollen um halb acht essen und nicht um halb zehn, weil das Feuer endlich die richtige Glut hat. Der italienische Ofenbauer Alfa Forni aus Anagni bei Rom beantwortet die Frage jetzt auf die diplomatischste Art, die es gibt: mit beidem.

Gas oder Holz, bitte?

Der Alfa Forni EVO ist ein Hybridofen. Im Gasbetrieb läuft er mit Flüssiggas aus der Flasche oder mit Erdgas, wer lieber Holz nachlegt, setzt eine mitgelieferte Abdeckung auf den Brenner. Ein separat erhältlicher Holzhalter hält das Feuer dann auf der gegenüberliegenden Seite des Garraums, damit die Backfläche frei bleibt. Bis zu 500 Grad schafft der Ofen laut Hersteller, auf Gartemperatur kommt er in etwa 20 bis 25 Minuten. Wind, Kälte und ein lange nicht benutzter Ofen können das verlängern, schreibt Alfa Forni selbst dazu. Das ist mehr Ehrlichkeit, als man in dem Genre gewohnt ist.

Die Backfläche misst 60 mal 40 Zentimeter, das reicht für ein ganzes Blech Focaccia. © Alfa Forni

Drei Werte auf einen Blick

Das Herzstück sitzt vorne am Ofen. Ein digitales Display zeigt die Temperatur im Garraum, auf der Schamottplatte und am integrierten Kerntemperaturfühler. Über Bluetooth und die ToGrill-App landen die Werte auch am Smartphone, inklusive Warnmeldung, wenn etwas zu heiß oder zu kalt wird. Für die Pizza ist das fast schon Luxus. Interessant wird es beim Schweinsbraten, beim Brot oder beim ganzen Fisch, wo die Kerntemperatur über Erfolg und Enttäuschung entscheidet. Auch bei rund 180 Grad soll der Ofen stabil arbeiten, und genau dort beginnt die Küche jenseits der Pizza.

Garraum, Schamottplatte und Kerntemperatur auf einen Blick, per Bluetooth auch am Handy. © Alfa Forni

Auf der Backfläche haben eine Pizza mit 40 oder zwei mit 28 Zentimetern Durchmesser Platz, alternativ ein Blech. Die Schamottplatten sind drei Zentimeter stark. Die eigene Abgasführung mit Brenner, Flammschild und Hitzeschild, bei Alfa Flue System Technology 2.0 genannt, soll mehr Wärme im Garraum halten. Wer tiefer in die Frage einsteigen will, was eine richtig gute Pizza ausmacht, findet bei uns die Spurensuche nach der besten Pizza der Welt.

Gebaut für die Outdoor-Küche

Alfa Forni zielt mit dem EVO klar auf Terrasse und Garten, die längst so sorgfältig eingerichtet werden wie das Wohnzimmer. Neben dem Gasanschluss an der Rückseite liegt ein Anschlussstück bei, mit dem sich die Leitung auch von unten verlegen lässt. So sitzt der Ofen auf der Arbeitsplatte einer Outdoor-Küche, ohne dass ein Schlauch über die Kante hängt. Wer keine gemauerte Küche hat, stellt ihn auf ein passendes Untergestell mit Ablagen, Fach für die Gasflasche und vier Rollen. Zur Wahl stehen die Farben Ruby Red und Anthracite Grey.

Mit dem Gasanschluss von unten sitzt der Ofen auf der Arbeitsplatte wie eingebaut. © Alfa Forni

Bei rund 180 Grad beginnt die Küche jenseits der Pizza, etwa mit einem ganzen Fisch in der Pfanne. © Alfa Forni

Für Österreich läuft der Bezug über den Alfa-Fachhandel, Ansprechpartner auf der deutschsprachigen Website des Herstellers ist die Alfa Forni GmbH in Engelskirchen. Händler und Angebote vermittelt der Hersteller über ein Anfrageformular auf seiner Website.

Alfa Forni EVO

Hersteller: Alfa Forni, Anagni (Italien)

Brennstoff: Hybrid, Flüssiggas, Erdgas oder Holz

Temperatur: bis 500 Grad, Aufheizzeit etwa 20 bis 25 Minuten

Backfläche: 60 × 40 cm, Schamottplatten 3 cm

Extras: Display für drei Temperaturen, Kerntemperaturfühler, Bluetooth mit ToGrill-App

Farben: Ruby Red, Anthracite Grey

Web: alfaforni.com

Ob die Pizza aus dem Holzfeuer besser schmeckt, wird also auch der EVO nicht klären. Er sorgt nur dafür, dass man den Streit an einem einzigen Ofen austragen kann, wahlweise um halb acht oder um halb zehn.

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