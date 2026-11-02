Konstanz stimmt sich zehn Wochen vor Weihnachten auf den Advent am Bodensee ein, mit Weihnachtsmarkt am See, Lichtergarten auf der Mainau und Schifffahrt.

Der Weihnachtsmarkt in Konstanz läuft vom 26. November bis 23. Dezember 2026, der Christmas Garden auf der Insel Mainau startet schon am 19. November.

Wer im Oktober an Glühwein denkt, ist entweder Gastronom oder gut organisiert. In Konstanz, der größten Stadt am Bodensee, den sich Deutschland, Österreich und die Schweiz teilen, beginnt die Vorfreude jedenfalls früh: Die Marketing und Tourismus Konstanz GmbH hat jetzt die Termine für den Winter vorgelegt. Für Vorarlberg, das selbst am See liegt, ist das ein überschaubarer Ausflug mit Programm.

Weihnachtsmarkt am See

Der Weihnachtsmarkt am See öffnet vom 26. November bis 23. Dezember 2026 täglich von 11 bis 20 Uhr, freitags und samstags bis 21.30 Uhr. Es gibt Hüttenromantik, Kunsthandwerk, ein historisches Pferdekarussell, ein Weihnachts-Wichtel-Dorf, die Christbaum Schänke und die Füxle Bar.

Vom Wasser aus lässt sich der Markt ebenfalls erleben: Die Adventsfahrten ab Konstanz laufen vom 28. November bis 20. Dezember 2026, Rundfahrten auf dem Bodensee in festlicher Atmosphäre, gut kombinierbar mit einem Besuch am Markt. Am 6. Dezember kommt der Nikolaus an Bord.

Das Konstanzer Münster mit Weihnachtsstern. © MTK / Achim Mende

Lichter auf der Mainau

Vom 19. November 2026 bis 9. Jänner 2027 verwandelt der Christmas Garden die Insel Mainau in einen neu inszenierten Rundweg mit Lichtinstallationen, Musik und winterlicher Gastronomie. Geöffnet ist jeweils von 17 bis 21.30 Uhr, letzter Einlass ist um 20 Uhr, am 24. und 31. Dezember bleibt der Garten geschlossen. Erwachsene ab 15 Jahren zahlen laut Insel Mainau ab 21,90 Euro, Kinder von 6 bis 14 Jahren ab 15,90 Euro, bis fünf Jahre ist der Eintritt frei.

Am 12. und 13. Dezember gibt es im Palmenhaus der Mainau außerdem das Lucia-Singen, eine skandinavische Adventstradition mit Lucia-Liedern. Dafür braucht es ein gültiges Christmas-Garden-Ticket.

Bleiben, bummeln, buchen

Wer länger als einen Abend bleiben will, hat mit der Pauschale WinterSpezial vom 19. Oktober 2026 bis 19. März 2027 ein Angebot: zwei Übernachtungen, Frühstück, ein Begrüßungsgeschenk und eine Wahlleistung, etwa Stadtführung, Eintritt auf die Insel Mainau, Tageskarte für die Therme, Museumsticket oder Theater- und Konzertbesuch. Gebucht wird direkt über das gewünschte Hotel.

Dazu kommen winterliche Stadtführungen wie die Glühweinführung durch Konstanz, das neue Panorama Konstanz, ein riesiges historisches 360-Grad-Wimmelbild, das die Konzilszeit erlebbar macht, sowie das Riesenrad am Hafen und der Geschenkebummel durch die Altstadt. Im Hotel RIVA gibt es vom 1. November 2026 bis 28. Februar 2027 Winter Tea Time ab 14 Uhr und Käsefondue auf der beheizten Seeterrasse ab 18 Uhr, beides nur mit Voranmeldung bis zum Vortag, 18 Uhr. Das Hotel Barbarossa serviert freitags und samstags ab 23. Oktober English Teatime und vom 11. November bis 23. Dezember Gänseessen.

Fotos: © MTK / Achim Mende, Dagmar Schwelle

Zehn Wochen sind also genug, um aus einem Oktoberglühwein einen Plan zu machen. Der Bodensee liegt dann still da, und am Ufer von Konstanz glitzert, was am 26. November aufgeht.

Quelle: Marketing und Tourismus Konstanz GmbH, Pressemitteilung vom 15. Oktober 2026; Preise: Insel Mainau.

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