Zeit für Freunde – Mit der Lieblings-Crew aufs Hausboot

Advertorial: Abschalten, Spaß haben, viel erleben oder nur genießen – entdecke mit Le Boat und deinen Liebsten in einem unvergleichlichen Abenteuer 17 europäische Regionen (und Kanada) vom Wasser aus – einen Führerschein brauchst du dafür nicht. Und mit dem Frühbucherrabatt sparst du noch bis zum 2. Dezember 2024 bis zu 20 Prozent.

Mit den Wasservögeln aufwachen, mit sanften Wellen unterm Bug einschlafen, jeden Tag eine neue Kulisse und die Welt aus einem anderen Blickwinkel betrachten, Ortschaften entlang der Ufer erkunden oder ins Hinterland radeln… All das und noch viel mehr ist Hausbooturlaub. Von Standard bis Luxus – beim Hausbootspezialisten Le Boat mit seiner Flotte von über 900 führerscheinfreien Hausbooten findet jede Crew von zwei bis zwölf Personen garantiert das passende Boot. Entdecke die schönsten Wasserwege Europas – von der Mecklenburgischen Seenplatte über Belgien und Holland bis nach Frankreich, Italien oder Irland. Die viel zitierte große Freiheit wartet in Kanada.

Badestopp: Jederzeit.

So individuell wie die eigene Crew ist Hausbooturlaub – ein Traumurlaub für alle Freiheitsliebenden und Wasserfans. Wer selbstbestimmtes Reisen schätzt und ein besonderes Erlebnis mit Freunden oder Familie teilen will, wird es lieben! Vorkenntnisse oder einen Führerschein brauchst du dafür nicht. Die komfortablen, schwimmenden Ferienwohnungen von Le Boat sind leicht zu steuern. Bevor es heißt „Leinen los“, bekommen die Freizeitskipper im Starthafen eine Einweisung im Navigieren, Manövrieren und Bootstechnik. Gut geschult und mit moderner Bootstechnik kommen auch Hausbootneulinge gut zurecht. Festgemacht wird dann, wo es gefällt: in einer der Marinas oder an einem einsamen Ufer oder an einer Stadtpromenade.

Reisen mit Hund? Auch kein Problem!

Wer nicht nur chillen, sondern auch viel sehen will, stellt sich mit Hilfe der Routenvorschläge von Le Boat seinen eigenen Törn zusammen. Auf der Website findet ihr ausführliche Revierbeschreibungen mit Tagesetappen, Schleusen, Sehenswürdigkeiten, Liegeplätzen und Restauranttipps. Wer sich zwischendurch auspowern will, kann Fahrräder, SUPs oder Kanus ausleihen und einfach an Bord mitnehmen. Die Treidelpfade entlang der Kanäle sind ideal für Joggingrunden, Spaziergänge mit dem Hund oder Radtouren.

Voller Komfort an Bord mit Le Boat

Anker werfen, schwimmen gehen, Sonnenuntergänge genießen, weiterziehen, wann es gefällt. Das alles ohne lästiges Kofferpacken oder auf Komfort zu verzichten. Alle Boote bieten einen gemütlichen Salon, Schlafkabinen (teils mit eigenem Bad) sowie komplett ausgestattete Küchen. Holt euch lokale Zutaten vom Markt und kocht gemeinsam was Landestypisches an Bord und genießt eure gemeinsame Zeit. Sowohl in der Kombüse als auch am Steuer oder an den Leinen kriegt jeder seine Aufgaben. Das macht Spaß und schweißt zusammen – auch Paare, die sich am besten ein praktisches kleines Boot mieten und so auch alle Manöver im Teamwork easy zu zweit absolvieren. Und abends locken abgelegene Ufer und der endlose Sternenhimmel mit großer Romantik!

Privates Sonnendeck inklusive.

Grillen mit ständig wechselnder Aussicht!

Romance oder Bromance?

Ihr seht euch und eure Freunde bei Bier und Sportübertragung an Deck? Auch das ist möglich – und das Mega-Abenteuer schlechthin wartet in der kanadischen Provinz Ontario. Hier stehen zwei tolle Reviere zur Auswahl: Trent-Severn Waterways und die Kawartha Lakes, oder der zum UNESCO-Welterbe gehörende Rideau Kanal. Auf diesem kann man sogar bis in die kanadische Hauptstadt Ottawa cruisen und einen faszinierenden City-Trip vom Wasser aus erleben. Weite Seen und Abgeschiedenheit findet ihr auch auf der Mecklenburgischen Seenplatte im Norden Deutschlands – im Sommer zudem ein Traum für Wassersportler! Für ein Männerabenteuer eignet sich auch die dramatische Kulisse der schottischen Highlands am Caledonian Canal. Ebenso mystisch präsentiert sich der Shannon in Irland. Auch einige der angesagtesten europäischen Städte und ihre (Ess- und Trink-)Kultur lassen sich per Boot erkunden, wie beispielsweise Amsterdam, Gent, Brügge oder Straßburg.

So lässt sich’s leben: Lunch am Wasser!

Ideen für spannende Le Boat Hausboottrips 2025 (April bis Oktober)

Sommer auf der Mecklenburgischen Seenplatte: Was gibt es Schöneres, als direkt vom Boot ins erfrischende Nass zu springen? SUP oder Kanufahren – ideal für ein verlängertes Wochenende mit den Jungs oder eine romantische Auszeit zu zweit – mitten im See ankern und allein mit seinem Schatz den Sonnenuntergang genießen…

Städtetrip mal anders in Amsterdam, Brügge, Gent (Belgien) oder Straßburg/Elsass: Kult, malerische Architektur, Brauereien-Vielfalt und viel Abwechslung.

Zurück zur Natur in Schottland oder Irland: magische Landschaft, Mythen und Sagen entdecken, Whisky-Brennereien besuchen, Angeln, Grillen…

Und natürlich das große „Männerabenteuer“ Kanada vom Wasser aus.

Wofür man sich auch entscheidet:

Wer ein Hausboot mietet,

verbringt Quality time mit Freunden und Familie!

Tipp: Wer auf Ferienzeiten angewiesen ist, sollte sein Wunschboot schon jetzt sichern. Es lohnt sich: Bei Buchung bis zum 2. Dezember 2024 sparst du mit dem Frühbucherrabatt bis zu 20 Prozent auf fast alle Boote und Abfahrten und profitierst von der Niedrigpreis-Garantie, sollte Le Boat den Preis nach der Buchung nochmals senken (bis 90 Tage vor Abfahrt).

