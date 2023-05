Urlaub mit dem Anhänger

Unsere Heimat Wien ist einfach wunderschön. Doch manchmal zieht es uns alle in den Urlaub und viele tolle Reiseziele liegen in Kfz-Reichweite von Österreichs Hauptstadt. Eine besonders flexible Möglichkeit, mit viel Gepäck zu verreisen, ist die Autofahrt mit dem Anhänger!

Langsam aber sicher nähern wir uns wieder der Urlaubssaison. Angesichts der großen Auswahl stellt sich dann die Frage, wohin es gehen soll. Der Flug in die Karibik wäre eine Option oder der Städtetrip nach Barcelona. Vielleicht bevorzugen Sie aber auch einen Urlaub mit dem eigenen Pkw, denn hier ist maximale Flexibilität angesagt. Wenn Sie Mountainbike, Zelt oder Kanu und dazu noch viel Gepäck mitnehmen möchten, bietet sich ein Anhänger an. Damit lässt sich alles super-bequem und sicher transportieren. Bevor Sie starten, sollten Sie sich jedoch mit ein paar Regeln vertraut machen. So gibt es beispielsweise Anhängerkupplungen, die Sie in die Fahrzeugpapiere eintragen lassen müssen, für andere gilt dies wiederum nicht. Zudem muss Ihr Anhänger bestimmte Kennzeichen tragen, damit Sie ihn im Straßenverkehr bewegen dürfen. Auch was die Beladung angeht, sollten Sie ein paar wichtige Dinge beachten.

Unsere Heimat Wien ist einfach wunderschön. Doch manchmal zieht es uns alle in den Urlaub und viele tolle Reiseziele liegen in Kfz-Reichweite von Österreichs Hauptstadt. Wie wäre es z. B. mit einer Reise an den Plattensee oder an die Adriaküste Kroatiens? Eine besonders flexible Möglichkeit, mit viel Gepäck zu verreisen, ist die Autofahrt mit dem Anhänger. Wenn Sie noch keine Anhängerkupplung haben, ist das überhaupt kein Problem. Sie können diese ganz einfach nachrüsten.

Nicht an der Anhängerkupplung sparen

Ihren Wagen mit einer Anhängerkupplung zu versehen, ist kein großer Aufwand. Jedoch sollten Sie bei der Anschaffung einer solchen Anhängerkupplung nicht am falschen Ende sparen. Schließlich handelt es sich um ein sicherheitsrelevantes Teil, das eine starke Last tragen muss. Früher musste übrigens jede Anhängerkupplung in die Fahrzeugpapiere eingetragen werden. Das ist heute anders: Von der Eintragungspflicht befreit sind Exemplare mit EU-Zulassung. Woran Sie diese erkennen? Ganz einfach: Die Anhängerkupplung verfügt über ein E-Prüfzeichen. Dieses besteht aus einem „E“, das sich in einem Kreis befindet. Darüber hinaus finden Sie auf diesem Siegel eine Kennzahl.

Wenn Sie eine Anhängerkupplung ohne EU-Zulassung erwerben, bedeutet dies keinesfalls, dass die Qualität schlechter ist. Allerdings besteht hier eine Eintragungspflicht in die Wagenpapiere. Gehen Sie hierzu an die für Ihren Wohnort zuständige Kfz-Zulassungsstelle. Für die Eintragung benötigen Sie diese Unterlagen:

Einzelgenehmigung oder Fahrzeugtypenschein

Behördliches Antragsformular

Bescheinigung über die fachgerechte Installation

Angaben über Eigengewicht und maximale Stützlast der Anhängerkupplung

Kennzeichnungen am Anhänger müssen stimmen

Wenn die Anhängerkupplung installiert ist, kann es losgehen. Oder brauchen Sie etwa einen besonderen Führerschein? Die gute Nachricht ist: Sofern Ihr Anhänger (inkl. Beladung) die Grenze von 750 kg nicht übersteigt, genügt der gewöhnliche Kfz-Führerschein. Nur bei schwereren Anhängern gibt es bezüglich Führerschein andere Vorschriften.

Der Anhänger selbst muss über folgende, gut lesbare Kennzeichnungen verfügen:

Eigengewicht des Anhängers

Nutzlast

Achslast

Gesamtgewicht

Die richtige Beladung ist wichtig für die Sicherheit

Die richtige Beladung entscheidet darüber, wie sicher Sie mit dem Anhänger unterwegs sind. Neben dem zulässigen Gesamtgewicht von 750 kg gibt es einige Dinge, die Sie zusätzlich beachten müssen. So muss der Schwerpunkt, also der gewichtigste Teil Ihrer Ladung, über den Achsen/der Achse liegen. Den Rest des Gepäcks verteilen Sie gleichmäßig drumherum. Kennzeichnen Sie die Ladung deutlich, sofern diese über den hinteren Rand des Anhängers hinausragt. Es muss insgesamt alles so gesichert sein, dass auch bei einem plötzlichen Ausweichmanöver oder einer Vollbremsung alles an seinem Platz verbleibt. Auch eine zusätzliche Sicherheitsverbindung zwischen Anhänger und Fahrzeug darf nicht fehlen, z. B. in Form einer Sicherungskette oder Reißleine. Wenn Sie an all dies gedacht haben, dürfen Sie Ihren Urlaub vollends genießen. Und wenn die Ferien vorbei sind, seien Sie nicht traurig: Es gibt viele gute Gründe, sich auf die Heimat Wien zu freuen. Die leckere Küche ist nur einer davon.