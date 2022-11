Luxusurlaub mit Kindern? Ja, das geht!

Das beste Familienhotel der Welt liegt nicht etwa irgendwo in ­Kalifornien, Südfrankreich oder – wie man es vermuten könnte – in Skandinavien. Es befindet sich im­ Grödnertal in Südtirol.

Ralph Riffeser, ein jugendlich wirkender Easy-Rider Typ, der, bis vor kurzem noch mit langer blonder Mähne ausgestattet, gerne von seinen Harley-Trips durch die USA erzählt, hatte eigentlich ganz andere Pläne in seinem Leben. Wirtschaftsanwalt wollte er werden, erzählt er im gemütlichen Ambiente und am lodernden Kamin der Bar im Cavallino Bianco, das sich hier ans Zentrum der Gemeinde St. Ulrich im Grödnertal schmiegt und vis a vis der Seiseralm-Gondel mit seiner etwas verspielten und schlösschenhaften Architektur ins Auge sticht. Der ehemalige Postgasthof, der bereits Anfang des 19. Jahrhunderts hier etabliert wurde und dann später als „Weißes Rössl“ eines der führenden Hotels der Dolomiten, Zentrum der Som­mer­erholung und des hochalpinen Kletter- und Wintersports wurde, gehörte seinem Großvater, als Ralph hier in beschaulicher Umgebung seinen ehemaligen Sommerjob zum Beruf machte und schließlich 1993 das Weiße Rössl als Geschäftsführer übernahm.

Mit seiner Frau bereiste der findige Unternehmer damals die Welt und die besten Hotels, um zu lernen und besser zu werden und natürlich auch, um Urlaub zu machen, was sich dann schlagartig änderte, als der erste Nachwuchs mit von der Partie war. „Plötzlich waren wir mit Kind in diesen ganzen exklusiven Häusern nicht mehr willkommen, die Alternativen waren meistens eher trauriger Natur“, erzählt Riffeser. Und so keimte in dem dynamischen Hotelier die Idee, ein Hotel auf hohem Niveau für die ganze Familie zu planen, was er dann Ende der 1990er Jahre auch in Angriff nahm. So wurde aus dem Weißen Rössl im Jahr 2002 das Cavallino Bianco, mit dem man sich ausschließlich auf Familien fokussieren wollte. Nicht nur einmal wurde dem smarten Südtiroler dafür am Dorfplatz der Vogel gezeigt, doch konsequente Weiterentwicklung, viel Liebe fürs Detail und wohl nicht zuletzt ein gewisser Dickkopf machten sich über die Jahre bezahlt und des Cavallino Bianco wurde von 2013 bis 2020 durchgehend von Trip Advisor zum besten Familienhotel der Welt gekürt. Dass das nicht nur ein Marketingschmäh ist, beweisen mehr als 3200 Bewertungen auf Tripadvisor, von denen knapp 3.000 das Hotel insgesamt mit „ausgezeichnet“ bewerten. Das umfangreiche Angebot ist sehr auf den italienischen Lebensstil ausgerichtet, bei dem Kinder ja bekanntermaßen als Berei­che­rung und nicht als unangenehme Last gesehen werden. Hier dürfen Kinder sprichwörtlich Kinder sein, auch mal laut zu dritt als Pferdebande durchs Restaurant laufen und mit dem Bobbycar rund um den Kamin und quer durch die Bar rauschen, ohne genervte Blicke des Personals zu ernten, ganz im Gegenteil. Mit bewundernswerter Technik weichen die Kellnerinen und Kellner der einen oder anderen Rasselbande aus und schon zum Frühstück hat man hier immer ein nettes Wort und ein Lächeln für die kleinen Gäste parat. Gepaart mit der bemerkenswerten Sau­ber­keit in allen Bereichen kann man hier tatsächlich von Urlaub für die ­Familie sprechen, was auch dem generellen Prinzip entspricht, dass man sich im Cavallino Bianco ohne Kinder gar nicht einbu­chen kann. In- und outdoor finden die Kleinen ein wahres Spiel- und Spaßparadies. „It’s Family Time, live it now“ ist das Credo im ­Cavallino – und dies lassen sich Genießer nicht zweimal sagen. Ein motiviertes und professionelles Team kümmert sich von früh bis spät um die kleinen Lieblinge. So finden auch Eltern Zeit für Entspannung, für ausgiebige Wellness, für Fitness und Ausflüge in die Berge.

Ralph Riffeser wollte ursprünglich Wirtschaftsanwalt werden. Aber dann kam alles ganz anders.

Die riesige Caval­lino-­Wasserwelt wollen die Kinder am liebsten gar nicht mehr verlassen. Vier Schwimmbecken und zwei große Außenpools mit Dolo­miten­blick laden die ganze Familie zum Splish Splash ein. In den Saunas bleiben die Erwach­se­­nen unter sich. Sie genießen hochwertige Behandlungen von der sinnlichen Paar-Behandlung bis zum Rosenbad und schalten einfach einmal ab. Auch kleine Prinzen und Prinzessinnen werden mit kindgerechten Wellness-Treatments rundum verwöhnt – von der Babymassage bis zum Princess-Dream.

Wie alt die Kinder sind, das spielt im Cavallino Bianco keine Rolle. Erfahrene Tagesmütter kümmern sich liebevoll um Babies und Kleinkinder. Kinder bis elf Jahre kommen ins Lino Land. In diesem Kinderparadies mit Piratenland und Mini-Sportarena, mit Lego-Baustelle und Riesenpuppenhaus wird jede ­Minute zum Abenteuer. Dazu kommen die tolle Softplay-Anlage und sogar ein eigenes Theater. Engagierte Animateure sind täglich beim Spielen, Sporteln und Basteln dabei. Im Freien warten Wald-, Fluss- und Bauernhofbewohner darauf, von jungen Naturdetektiven entdeckt zu ­werden. Rutschen, Schaukeln, Kletterwand, Racing-Bereich oder Hüpfburg – es ist alles da für Urlaubstage wie im Bilderbuch. Für Teenies ab elf Jahren gibt es eine eigene Chillout Area mit Playstation und Nintendo Wii sowie ein abwechslungsreiches Programm mit Aktivitäten wie Schatzsuchen oder Ausflüge in den Hochseilgarten. Für Familien ist das eine eindeutige Win-Win-Situation: Kinderbetreuung täglich von früh bis spät, mehr als 20 professionelle und mehrsprachige Kinder-Entertainer, sieben Tage in der Woche Teenagerprogramm mit eigenen Betreuern. Dadurch bleiben Mama und Papa auch noch ein paar Stunden für Pärchen-Zeit.

Beim erlesenen fünfgängigen Wahlmenü am Abend kosten sich die Erwachsenen durch traditionelle Südtiroler Köstlichkeiten und mediterrane Leckerbissen. Das Niveau der Küche ist für die Größe des Hauses sehr hochwertig und auch für die Kinder ist bestens gesorgt: Babies bekommen hochwertige Hipp-Produkte, für die Kinder ist ein eigenes Lino-Menü vorbereitet – mit allem, was müde Abenteurer wieder auf die Beine bringt. Morgens und mittags dürfen sich die Familien an einem großzügigen Buffet bedienen. Einziges kleines Manko bleibt am Schluss, dass die Kin­derbetreuung hauptsächlich italienisch und englisch spricht, was für die ganz Kleinen teilweise dann etwas schwierig ist mit der Verständigung. Doch spätestens beim gemeinsamen Pizzabacken sind die Sprachbarrieren dann ohnehin nur mehr zweitrangig.

Dass dieser Luxus seinen Preis hat, ist klar, doch das Preis/Leis­tungsverhältnis ist zwar ambitioniert, aber in Anbetracht der Leistungen durch­aus in Ordnung. Also besser zweimal im Jahr einen wundervollen Urlaub genießen, als mehrmals den einen oder anderen Kompromiss eingehen.

Alle Infos unter www.cavallino-bianco.com