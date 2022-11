VERGISS LUXUS – Lewis Capaldi

Schwer zu sagen, ob der Sänger Lewis Capaldi je davon hörte, dass Luxus dort beginnt, wo der Mann schöner als ein Affe ist. Er setzt ­simply auf Humor: Seine nackt in weißem Unterdings inszenierte ­Promotion für den Song „Forget Me“ brachte den pummeligen Schotten auf Platz 1 der Charts.

Er ist ein Schotte, wenn auch kein Sean Connery. Lewis Capaldi ist der ultimative Boy von nebenan aus Glasgow. Optisch gesehen ist der Zug für ihn schon lange abgefahren: rundliches Äußeres, mit Fettpolstern überall dort, wo du sie nicht brauchst. Ein „Fest für die Augen“, wie er sagt. Aber Capaldi hat was, das nicht nur für Briten unwiderstehlich ist: Sein grenzwertiger Humor kreiert Lachzwang.

Foto: YouTube/Capaldi

Wenn er vor Talkshows gebeten wird, Schimpfworte zu unterlassen, ist seine Antwort obligat: „What the fuck are you talking about?“ Ein Talent, das dem 26-jährigen Sänger von Anfang an nur Hits bescherte. Und das er bei der Promo für seinen aktuellen Hit „Forget Me“ quasi ruchlos umsetzte: halbnackt am Pool kauernd, bekleidet mit jener Art weißer Untergatti, die besorgte Mütter ihren pubertären Söhnen schenken, um sie vor ausbeuterischen Girls zu schützen. Fazit: Die tragikomische Schnulze schaffte es auf Anhieb von Null auf Platz 1. Für ihn eine logische Konsequenz: „Purer roher Sex-Appeal, was sonst?“

● Info. Lewis Capaldi: Forget Me, https://bit.ly/3dSjbf6 ; Tipp: Graham Norton Show: Lachzwang mit Lewis Capaldi und Jim Carrey, https://bit.ly/3y4YW4Z

