Die Familie Mörwald hat in Feuersbrunn am Wagram vier neue Lodges mitten in den Weingärten eröffnet. Die Mörwald Lodges bieten je rund 128 Quadratmeter für zwei bis vier Personen, Preise starten bei 498 Euro pro Lodge.

Foto: © Culinarius Fotoservice

Walnuss, Haselnuss, Erdnuss und Kokosnuss heißen die vier Häuser, und wer sie so nennt, hat offenbar Humor und einen Hang zur Hofladen-Romantik. Gebaut wurden sie in der historischen Kellergasse von Feuersbrunn, am Freitag, dem 16. Oktober 2026, war die offizielle Eröffnung im MÖRWALD Weinblick.

Zur Kellergasse hin schlicht, zum Wagram hin weit offen: Die Terrassen sind das eigentliche Zimmer. © Culinarius Fotoservice

Kellergasse mit Weitblick

Die Architektur stammt vom Wiener Architekten Christian Prasser (cp architektur). Die Gebäude fügen sich zur Kellergasse hin ins gewachsene Ortsbild ein und öffnen sich auf der anderen Seite zur Weinlandschaft. Natürliche Materialien, reduzierte Formen und große Terrassen sollen Innen und Außen ineinanderfließen lassen. Für den Garten zeichnet Kramer & Kramer verantwortlich.

Holz, Glas und ein Dach, das sich ducken kann: So unauffällig baut man neben alten Kellergassen. © Culinarius Fotoservice

Ferienhaus mit Hotelservice

Jede Lodge hat einen Wohnbereich mit Kaminofen, eine Wohnküche mit V-ZUG-Geräten und ein Masterbad mit Badewanne und Dampfdusche. Das Frühstück wird auf Wunsch in die Lodge geliefert, dazu kommen persönlicher Service und Parkplätze mit E-Ladestation. Die Mörwalds verstehen das Konzept ausdrücklich nicht als klassisches Hotel, sondern als privaten Rückzugsort mit Zugang zur gesamten Mörwald-Genusswelt.

Wohnen mit Kaminofen, Schlafen mit Reben im Kopf: Einblicke in eine der vier Lodges. © Culinarius Fotoservice

Eröffnung mit Segen und Sekt

Nach der Begrüßung durch Theresia Mörwald gab Eva Mörwald Einblicke in die Idee hinter „Leben in den Reben“, danach sprach Architekt Christian Prasser mit den beteiligten Gestaltern über das Verhältnis von Baukunst und Natur. Abt Patrick Schöder segnete die Lodges, Bürgermeister Alfred Riedl und die Familie eröffneten sie offiziell. Dazu gab es Mörwald Grüner Veltliner Sekt, Weine und Kreationen aus der Toni M. Kochbar, an der OTT. Weinbar stand die regionale Weinkultur im Mittelpunkt.

Was bei den Mörwalds sonst läuft

Die Lodges sind die zweite Ausbaustufe in Feuersbrunn. Schon im Juni 2025 eröffnete der MÖRWALD Gutshof & Weinhandlung mit 23 Zimmern und Suiten, Weinhandlung, Greißlerei und Gastronomie. Als nächster Baustein ist eine Mörwald Residenz & Badehaus geplant. Gäste können im Relais-&-Châteaux-Restaurant „Zur Traube“ oder im Gourmetrestaurant „Toni M.“ essen, Weine verkosten oder einfach durch die Weinberge spazieren.

Was die Lodges kosten

Die Preise beginnen laut Aussendung bei 498 Euro pro Lodge, jede bietet Platz für zwei bis vier Personen. Reservierungen laufen über die Website des Hauses unter moerwald.at, die Adresse lautet Feuersbrunner Kellergasse, 3483 Feuersbrunn am Wagram. Die Nähe zu Wien, zur Wachau und zum Kulturstandort Grafenegg macht die Lodges laut Mörwald zum Ausgangspunkt für Kurzurlaube.

Familienprojekt: Die Familie Mörwald mit Team und Gästen bei der Eröffnung am 16. Oktober. © Culinarius Fotoservice

Ganz im Sinne von Toni Mörwalds Leitspruch: „Essenszeit ist Lebenszeit.“ In Feuersbrunn hat man jetzt auch eine Schlafenszeit dazugebaut.

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