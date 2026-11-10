Im Gsiesertal im Nordosten Südtirols läuft der Winter bewusst auf Sparflamme, mit 50 Kilometern Loipe, Schneeschuhen und Rodel statt Liftkarussell. Wer Winterfrische im Gsiesertal sucht, findet Ruhe in einem Tal, das am Ende der Straße schlicht aufhört.

Manche Orte besucht man nicht zufällig, und das Gsiesertal gehört dazu. Bei Welsberg zweigt man von der Pustertaler Straße ab, dann folgen 20 Kilometer vorbei an tiefen Wäldern, sonnenbeschienenen Hängen, kleinen Dörfern und prachtvollen Bauernhöfen, bis in St. Magdalena der Talschluss kommt. Durchgangsverkehr gibt es keinen, große Hotelanlagen und Skistationen ebenso wenig. Wer hier ankommt, wollte hierher, und im Winter hört man dann vor allem eines: den Schnee unter den Skiern.

Loipen bis in den Abend

Unter Langläufern ist das Tal längst kein Geheimtipp mehr. Die Gsiesertal-Loipe führt von Welsberg über Pichl und St. Martin bis nach St. Magdalena, rund 50 Kilometer für klassische Technik und Skating, größtenteils leicht bis mittelschwer. Erst auf dem letzten Stück wird es steiler und sportlicher. Geöffnet sind die Loipen täglich von 7 bis 18 Uhr, und wer danach nicht genug hat, zieht am Talschluss auf dem beleuchteten Rundkurs Mooswald bis 21 Uhr weiter seine Runden.

Die Region gehört außerdem zu Dolomiti NordicSki, nach eigenen Angaben dem größten Langlaufkarussell Europas mit mehr als 800 Kilometern in acht Regionen. Die Loipen werden laut Dolomiti NordicSki von Dezember bis März täglich frisch präpariert.

Die Gsiesertal-Loipe führt von Welsberg bis St. Magdalena. © IDM Südtirol / Manuel Kottersteger

Zwei Termine für den Kalender

Gleich am 17. Jänner steht der 34. Gsieser Knödel-Marathon an: Gasthäuser und Restaurants entlang der Loipe servieren Knödel in den verschiedensten Varianten, sportlicher Ehrgeiz ist an diesem Tag weniger gefragt als ein guter Appetit. Am 20. und 21. Februar 2027 folgt der 43. GsieserTalLauf, einer der traditionsreichsten und größten Volkslangläufe im Alpenraum. Seit der Premiere 1984 waren Teilnehmer aus mehr als 38 Nationen dabei, 2027 wird der insgesamt achtzigtausendste Finisher erwartet.

Zur Wahl stehen 30 und 42 Kilometer, am Samstag klassisch, am Sonntag im Skating-Stil. Für den Nachwuchs gibt es den MiniGsieser, für Hobbysportler die Kategorie „Just for fun“ ganz ohne Wertung.

Fotos: © TG Gsiesertal / Harald Wisthaler, Kamilla Photography

Große Pisten, kurze Wege

Wer doch einmal Lust auf den großen Skizirkus hat, muss das Tal nicht wechseln. In Taisten, Pichl und St. Magdalena gibt es kleine Dorflifte für Familien, Anfänger und Wiedereinsteiger. Für den großen Skitag steigt man in Welsberg in den Ski Pustertal Express und ist 13 Minuten später in Percha, wo direkt am Bahnhof die Gondel auf den Kronplatz mit 121 Pistenkilometern startet. Das Skigebiet 3 Zinnen Dolomites mit 115 Pistenkilometern erreicht man mit demselben Zug über die Haltestelle Vierschach innerhalb von 20 Minuten.

Gäste der Mitgliedsbetriebe erhalten den Südtirol Guest Pass, mit dem sich alle Busse und Regionalzüge im Land kostenlos nutzen lassen.

Schneeschuh statt Schlange

Zu Fuß beginnt der Winter direkt vor der Unterkunft. Mit Schneeschuhen geht es durch die verschneite Landschaft und auf geräumten Winterwanderwegen hinauf zu Almen, die auch im Winter geöffnet haben. Nach einer typischen Südtiroler Marende mit Schüttelbrot, Speck und Käse rodelt man zurück ins Tal. Skitouren starten unter anderem auf den Hohen Mann, die Regelspitze oder ins Grenzgebiet zu Österreich, das einst als Schmuggler-Eldorado galt. Dazu kommen mehrere Natureisplätze und die Kunsteisanlage in Welsberg.

Die Region reicht bis an die österreichische Staatsgrenze. Wer im Pustertal ohnehin Quartier sucht, findet mit dem Hotel Petrus in Reischach bei Bruneck eine Adresse, die WIENER Online bereits vorgestellt hat.

Familiengeführte Hotels, gemütliche Pensionen, Ferienwohnungen und Urlaub auf dem Bauernhof prägen das Tal bis heute. Im Oktober 2024 erhielt die Dolomiten Panorama Region Gsiesertal-Welsberg-Taisten die Level-3-Zertifizierung des Südtiroler Nachhaltigkeitslabels, nach allen 38 Kriterien des Global Sustainable Tourism Council. Der sanfte Winter ist hier also kein Trend, sondern Alltag. Und die Straße endet, wie sie immer geendet hat: im Schnee, am Talschluss.

Titelbild: © TG Gsiesertal / Franz Metrixs. Quelle: Dolomiten Panorama Region Gsiesertal-Welsberg-Taisten.

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