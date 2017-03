Guter Stoff!

Wie kam es dazu, dass ihr eigene Stoffe produziert? Keine Lust mehr, alte LKW-Planen zu jagen? Wenn man das macht, bleibt es immer spannend. So spannend, dass man ein zweites Standbein haben sollte, denn die LKW-Planen-Quelle fließt nicht unbegrenzt. Als Firma mit 160 Mitarbeitern sollte man nicht von einem einzelnen Rohstoff abhängig sein, von dem man nie weiß, wie viel man bekommt und zu welchem Preis. Außerdem hat die Arbeitskleidung, die wir für unsere Mitarbeiter gekauft hatten, nicht unseren sozialen und ökologischen Standards entsprochen, also wollten wir Kleidung aus Material erzeugen, das man unbegrenzt anbauen, aber auch entsorgen und kompostieren kann. Und ja, wir haben trotzdem noch Spaß am Taschenmachen, dies ist nach wie vor unser Kerngeschäft.

Was ist momentan bei „F-ABRIC“ die größte Challenge? Das Projekt am Markt zu etablieren! Obwohl man uns in der Schweiz und sicherlich in Deutschland und Österreich gut kennt, dauert es eine Weile, bis der Konsument so weit ist, dass er sagt: „Ich brauche eine neue Hose oder ein neues Shirt und gehe deswegen zu FREITAG.“ Da muss man vertiefte Muster brechen. Und wenn man FREITAG sagt, denken die meisten zuerst mal an Taschen und nicht an kompostierbare Stoffe. Aber wir geben nicht auf, es ist klar, dass dies seine Zeit braucht.

Wie macht ihr eure Kunden darauf aufmerksam, dass die Kleidung biologisch abbaubar ist? Wenn man bei uns im Geschäft eine Hose anprobiert, entdeckt man, dass der oberste Knopf fehlt; er wird erst am Ende angeschraubt. Normalerweise sind Jeans-Knöpfe immer angenietet und werden meist mitsamt der Hose weggeworfen, wenn diese durch ist. Unsere Knöpfe können mit Initialen versehen und von der Hose abgeschraubt werden – und sind dann ähnlich wie Manschettenknöpfe etwas, das man sein ganzes Leben lang weiterverwenden kann. Mit dem Knopf erzählen wir, dass es zwei Materialkreisläufe gibt: den organischen und den technischen. Metall kann man im technischen Kreislauf halten, indem man es immer wieder verwendet, während organische Stoffe einfach kompostiert oder problemlos im Wald weggeworfen werden können.

Wieso verarbeitet ihr eigentlich Leinen, Hanf und Modal statt Baumwolle? Wir wollen Textilien in Europa herstellen, deren Rohstoffe hier wachsen und verarbeitet werden. Baumwolle ist ja nur ganz am Rand von Europa vertreten – es gibt in Griechenland ein kleines Anbaugebiet, aber eigentlich kommt sie von weit her, hat lange Transportwege und braucht zu viel Wasser. Selbst wenn man sie ganz ökologisch und ohne Pestizide anbaut, trocknen Baumwollfelder den Boden stark aus. Sie müssen sehr stark bewässert werden, sodass der Aralsee mittlerweile fast leer ist.