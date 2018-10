Neuer Release: Christian Becker – Der Westen brennt

Nun ist es auch schon wieder gut 20 Jahre her, dass der junge Herr Becker mit Band am heimischen Musik-Firmament erschien und dem Austropop ein bissl ein neues Gewand anzog. Am 31. Oktober wird im LOCAL in Wien 19 gefeiert – und dann brennt‘s!



Text: Franz J. Sauer

Stets bissig textend und reißerisch aufgeigend wurde das Ensemble rund um den streitbaren Döblinger – der sich längst auch höchst talentiert als zweifacher Wirt präsentiert und Lesern dieser Publikation als enger Vertrauter wie Befrager der hiesigen Szenegrößen bekannt ist – als kritisch-gewitzte Stimme im Kanon der heimischen Musikanten manifest.

Nun gibt es seit Längerem mal wieder etwas Neues auf (Maxi-)CD. „Der Westen brennt so gut wie lang nicht mehr“ lässt böses vermuten. Oder, wie der seltsame Kollege im Weißen Haus sagen würde: Let’s make new songs great again …

Christian Becker und Band: Der Westen brennt

Maxi-CD-Präsentation am 31.10.2018 im LOCAL, Heiligenstädterstr. 31/Bogen 217, 1190 Wien

Info und Tickets: local-bar.at