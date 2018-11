MemoryLane. Wir sterben weil wir es treiben

Allerdings war diese Erinnerung an Aristoteles wenig mehr als eine Reaktion auf die Rückkehr der Lebenslust, die da mit der Renaissance im 15. Jahrhundert angebrochen war. Nach 1.000 Jahren des mittelalterlichen Schreckens und der religiös entfachten Finsternis, in der wahr nur sein durfte, was in der Bibel stand, und das Diesseits als schnöder, vorzugsweise harter Prüfstein für das ewige Leben im Jenseits abgehakt wurde, durfte das irdische Dasein wieder Spaß machen. Schwer zu sagen, warum die Tristesse so lange dominieren konnte und warum wüste antike Spekulationen wie die Möglichkeit, dass die Erde sich um die Sonne drehen könnte, 1.000 Jahre lang zum Schweigen gebracht werden konnten. Aber nun besannen sich italienische Künstler und Denker auf die Antike zurück und verpassten dem Dasein einen formidablen Blowjob. Logisch, dass in dieser Zeit der Wiedergeburt sofort die Göttin der Liebe Sache war. Sandro Botticelli malte „Die Geburt der Venus“, die endlich nackt sein und eine rein diesseitige Sinnenfreude ausstrahlen durfte. Venus, das Mädchen des Moments; die Elite der Kunst – von Tizian bis Manet – war vernarrt in sie, die da den Tod vergessen ließ. Der Umstand, dass der Prototyp zu dieser Göttin Aphrodite hieß, Tochter des Obergottes Uranos, dem Sohn Kronos die Geschlechtsteile abgeschnitten und ins Meer geworfen hatte, wo sie dann aus samenschwangerem Meerschaum (aphros) geboren wurde, gibt heute noch tolle Nahrung für aktuelle Gedanken.

Botticellis neugeborene Venus war ein Babe, sie schwebte ausgestattet mit all den weiblichen Attributen, die so zeitlos die männlichen Gedanken benebeln, übers Meer, wenngleich mit ausreichend langem Kopfhaar versehen, um die Pose als „keusch“ durchgehen zu lassen. Immerhin machte ihre Darstellung klar, dass der lustfeindliche Vorbehalt gegenüber Eros und Sex, der seit anno Neues Testament das Sagen hatte, eine Sache von gestern war. Manifest war fortan, dass „die Freude am Körper und das Spiel der Sinne ihren Wert in sich selbst haben können.“ (3) Obwohl eine Referenz an das Leben nach dem Tod noch immer nicht fehlen durfte, der Papst war weiterhin mächtig. Aber das Leben, der bisherige lustfeindliche Prüfstein, durfte nun auch „ein beglückendes Vorspiel für die Seligkeit in der kommenden Welt“ sein. (3)

Seuche Tod, Impfstoff Sex