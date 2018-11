10 Jahre Schlossquadrat Jungwinzer Trophy 2019: Finalist #2 Roland Steindorfer im Porträt

Am 13. November wird Roland Steindorfer die burgenländische Weintradition bei der 10. Schlossquadrat Jungwinzer Trophy vertreten. Mit im Gepäck hat der ambitionierte Winzer aus Apetlon seine besten Qualitätsweine – und das Ziel, die Herzen der Weinfreunde zu erobern. Wir verlosen 2 x 2 Eintrittskarten für die Einzelverkostung!



Foto – Header: Herbert Lehmann



Burgenländischer Wein zählt weltweit zu den Spitzenweinen. Besondere Aufmerksamkeit genießt das Weinbaugebiet rund um den Neusiedlersee (DAC), das mitten in der pannonischen Klimazone liegt, mit heißen, trockenen Sommermonaten und kalten, schneearmen Wintern. Für das spezielle Mikroklima spielt vor allem der Neusiedlersee eine wichtige Rolle – er dient als Wärmespeicher und sorgt für hohe Luftfeuchtigkeit. Und so beeinflusst der größte Steppensee Mitteleuropas nachhaltig den Weinbau. Wie auch jenen der Familie Steindorfer in Apetlon. Das Weingut Steindorfer wird in vierter Generation bewirtschaftet und zählt zu den hiesigen Qualitätswinzern, geprägt von Exklusivität und Vielfalt. Entsprechend der Philosophie des Jungwinzers Roland Steindorfer (27), der bereits seit 2012 Chef des Weinguts ist: „Wir möchten mit unseren Weinen nicht den Weltmarkt erobern, sondern die Herzen der Weinfreunde.“

< ► > Roland Steindorfer (27 Jahre) aus Apetlon, Neusiedlersee vertritt das Burgenland bei der Schlossquadrat Jungwinzer Trophy 2019. Foto: (c) Herbert Lehmann

Das Weingut Steindorfer umfasst zehn Hektar Anbaufläche mit den Top-Lagen Römerstein, Martenhof, Siebenmahd und Kaiserberg. Das Winzertalent setzt auf bewusste Reduktion im Ertrag in Kombination mit beeindruckender Kellertechnik und einer Vinifikation in allen Qualitäts- und Prädikatsstufen. Bemerkenswert ist die große Sortenvielfalt: Weißweine mit exzellenter Fruchttiefe, klassische dichte Rotweine und regionstypische Süßweine (der Seewinkel zählt zu den wenigen großen Süßweinhochburgen der Welt), beim Sortiment fokussiert der engagierte Winzer auf Gelber Muskateller, Chardonnay, St. Laurent und Merlot. Roland Steindorfers Ambitionen stehen ganz im Zeichen der burgenländischen Weinkompetenz und unterstreichen seinen hohen Qualitätsanspruch: „Wer einen Steindorfer trinkt, will das Besondere“.

10 Jahre Schlossquadrat Jungwinzer Trophy 2019

2009 hatten die Gastroprofis des Schlossquadrats in Wien Margareten die grandiose Idee, junge heimische Winzer zu fördern. In Kooperation mit dem SALON Österreich Wein initiierte man die Jungwinzer Trophy, bei der Talente unterstützt werden, die nicht älter als 30 Jahre alt sind. „Die Teilnahme an der Schlossquadrat Trophy ist für unsere Nachwuchs-Winzer eine gute Gelegenheit, ihre Weine in der Bundeshauptstadt zu präsentieren“, konstatiert Willi Klinger, Geschäftsführer der Österreich Wein Marketing. Ein Erfolgskonzept, denn auch zehn Jahre später sind die Verkostungen bei Weinkennern sehr beliebt.

Wie läuft die Trophy ab? Bei der Vorentscheidung hat ein Expertenteam die eingereichten Weine blind verkostet und nach einem 20-Punkte-Schema bewertet. Dieses Jahr wurden sechs Finalisten aus Weinbaugebieten in Niederösterreich, der Steiermark und dem Burgenland ermittelt. Nach dem Auftakt am 9. Oktober im Gergely’s werden die edlen Tropfen der jungen Winzer-Talente bei monatlichen Einzelverkostungen vorgestellt.

Welcher Wein am vollsten mundet, wird bei der Jubiläumsfeier und dem Grande Finale der Schlossquadrat Jungwinzer Trophy am 21. Mai 2019 eruiert: Die anwesenden Gäste haben dort die Gelegenheit, für ihren Favoriten zu voten, eine ausgewählte Fachjury wird außerdem ihre Expertise dazu abgeben. Der Jungwinzer des Jahres kann sich neben weiteren Preisen die begehrte Glastrophäe „Schlossquadrat Trophy 2019“ auf sein Weingut holen – und damit seinen Winzer-Erfolg weiter ausbauen.

Termine & Finalisten

13. November 2018: Roland Steindorfer, Weingut Steindorfer, Neusiedler See

8. Jänner 2019: Kerstin Schwertführer, Weingut Schwertführer 35, Thermenregion

12. Februar 2019: Michael Gruber, Weingut am Berg, Kamptal

12. März 2019: Patrick Altenbacher, Weingut Altenbacher, Vulkanland Steiermark

9. April 2019: Jakob Jakope, Weingut Kästenburg, Südsteiermark

21. Mai 2019: Finale Schlossquadrat Trophy 2019 mit allen sechs Jungwinzern, Moderation: ÖWM-Chef Willi Klinger

Anmeldung: info@schlossquadr.at oder 01/544 07 67

Veranstaltungsort: ­Restaurant Gergely’s im Schlossquadrat, Schlossgasse 21, 1050 Wien

Zeitpunkt: jeweils 18 Uhr bis 22 Uhr

Infos: Schlossquadrat-trophy.at; facebook.com/schlossquadrat.wien

GEWINNEN UND ROLAND STEINDORFERS WEINE VERKOSTEN:

Wir verlosen 2 x 2 Eintrittskarten für die Einzelverkostung am 13. November im Restaurant Gergely‘s in Wien Margareten!

HIER GEHT ES DIREKT ZUM GEWINNSPIEL