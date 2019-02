Games: Fitness Boxing für die Switch – Schlag den Gössermuskel

Weihnachten ist längst vorbei, die Waage zeigt aber noch immer absurde Werte und der Frühling steht vor der Tür, wie jedes Jahr. Diesmal gibt es dank Fitness Boxing für die Switch einen kleinen Helfer, der auch unterwegs und auf Reisen hilft, wieder in Form zu kommen – und das auch noch spielerisch. Wir haben es ausprobiert. Plus Gewinnspiel: wir verlosen 2x Fitness Boxing!



Text: Markus Höller

Gleich mal vorweg: Es funktioniert! Nachdem ich zum Jahreswechsel meine persönliche Höchstmarke auf der Waage erreicht habe – empfohlener BMI und Idealgewicht sind auch mit zugedrückten Augen nicht annähernd in Reichweite – habe ich mich pünktlich am 2. Jänner darangemacht, mittels Fitness Boxing auf der Switch einen auf Rocky zu machen und mir die Kilos vorm Fernseher wegzufuchteln. Ergebnis bis Redaktionsschluss: minus 8,9 kg. Das ist doch was!

Selbstverständlich geht das nicht einfach so, begleitend sind natürlich Verzicht auf Naschereien und Alkohol wichtige Faktoren, aber das ist sowieso Grundvoraussetzung bei so einem Projekt. Was ich aber nicht gedacht hätte: Mit den beiden Joycons in der Hand und der gnadenlosen, musikuntermalten Einpeitscherei des/der TrainerIn kommt man ganz schön ins Schwitzen. Ein Set von ca. 20 Minuten verheizt laut Berechnungen des Spiels (Größe, Gewicht und Alter kann man eingeben) gleich mal 300 Kalorien – das sind Werte, die ich im gleichen Zeitraum auch auf der Rudermaschine oder am Ergometer erziele. Nur mit weit weniger Kurzweil.

Jabs, Gerade, Haken und Uppercuts sind das Basisrepertoire, das in unterschiedlichen Reihenfolgen in einem gewissen Rhythmus absolviert werden muss. Das Spielprinzip ist selbsterklärend und funktioniert wie Tanzspiele oder ähnliche Titel. Mit zunehmendem Spielfortschritt kommen immer mehr Techniken dazu: Ducken, pendeln usw. beziehen dann den ganzen Körper bis in die Beine mit ein und sorgen bei gewissenhafter Ausführung für durchgeschwitzte Leiberl. Als Belohnung für erfolgreiche Trainingsabschnitte gibt es Wechselkleidung für die Trainermannschaft, Sternchen zum Erwerb von zusätzlicher Ausrüstung für den virtuellen Sparringspartner und freischaltbare Musik. Die über 20 unterschiedlichen Tracks sind instrumentale, flotte Versionen diverser Uptempo-Hits von Lady Gaga bis T.Rex, die man auch in Favoritenlisten ablegen kann.

Last but not least gibt es auch einen Multiplayermodus, der zum gemeinsamen Trainieren oder einfach nur virtuellen Schlagabtausch genutzt werden kann. Die Stärke von Fitness Boxing liegt aber eindeutig in der Fähigkeit, spielerisch zu regelmäßiger Bewegung mit einem bestimmten Fitnessziel zu motivieren. Ich mache weiter, da gehen noch ein paar Kilos!

Fitness Boxing

Entwickler: Imagineer

Publisher: Nintendo

Erschienen für: Switch

Spieler: Single/Multiplayer

