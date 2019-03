Wer jagt Hubertus?

Den jüngst gefeierten Sechziger sieht man Musiker, Jetsetter, Fotograf und, ja, Skistar Hubertus von Hohenlohe kaum an, im Gegenteil. Für ServusTV bereist er unermüdlich die Welt, um Städte zu präsentieren. Die aktuelle Staffel führt den selbsternannten „Erfinder des Selfies“ nach Tiflis, Tel Aviv und Ho-Chi-Minh-Stadt.

Text: Franz J. Sauer

Es war nicht leicht, Hubertus ­Hohenlohe während der Produktionszeit des aktuellen WIENER ans Telefon zu bekommen. Es war, im Gegenteil und zugegeben, sogar unmöglich. Eine hektische SMS zwischendurch machte schon wenige Wochen vorher klar, wie sehr es den in Mexiko geborenen Weltbürger derzeit umeinanderreißt: „hey baby … bin in genf cortina und dann are … komm nicht mehr wirklich vorbei lets talk in phone.“ Und dafür war dann, wie geschrieben, schon zu sehr WM …

Nun ja, es ist ja aber auch nicht so, dass man einen wie Hubertus­ viel darüber ausfragen müsste,­ was denn gerade seine aktuellen­ Projekte seien oder wie er seine Freizeit verbringt. Das einzig­artige Phänomen Hohenlohe tut nämlich immer das, was ihm gerade gefällt. Etwa Platten aufnehmen. Oder bei Ski-WMs starten. Oder eben um die Welt reisen, mit der Fotokamera stets im Anschlag. Um seine weltberühmten Selbstporträts mit Begleitung, meist unter Zuhilfenahme eines Spiegelbildes zu konstruieren. „Schließlich bin ich der Erfinder des Selfies“ haben wir ihn doch schon mal schmunzeln gehört.

Derzeit verknüpft Hubertus Hohenlohe sein Jet vom Set mit der Arbeit eines Kamerateams, sein weltbekannter Charme hilft ihm dabei, schnell internationale Kontakte zu knüpfen, wenn er für sein ServusTV-Format „Hubertusjagd“ Städte von klein bis groß fürs Fernsehen porträtiert. Seine Erfahrungen aus aller Welt vermag er dabei gewohnt gefällig unters Volk zu bringen, und auch für den WIENER fielen dabei ein paar Snapshots ab; Jene auf diesen Seiten hier. P.S.: Meld Dich, wenn in Wien, Hubertus! Danke …

Hubertusjagd

Sendungstermin: jeden Samstag ab 19:40 Uhr auf ServusTV

Sendungen nachsehen in der Mediathek: servus.com/tv/videos