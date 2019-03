Exklusiv angespielt: Tom Clancy’s The Division 2 – Urbane Urständ’

Drei Jahre nach dem überaus erfolgreichen Launch des Online-Shooters The Division schickt Ubisoft Teil 2 ins Rennen. Der WIENER konnte schon vor dem weltweiten Launch exklusive, nicht in der Beta verfügbare Teile anspielen und zieht Resümee. Wir verlosen eine Vollversion von The Division 2 plus Fanpaket!

Text: Markus Höller

Für Ubi geht es um einiges: nicht nur wollen fast drei Jahre aufwändigste Entwicklungsarbeit (dazu später mehr) wieder eingespielt werden; es gilt auch, dem überaus erfolgreichen – finanziell wie beliebtheitsmäßig – ersten Teil gerecht zu werden. Dazu haben sich die schwedischen Entwickler Massive Entertainment unter der Regie von Mathias Karlson einiges überlegt.

Die Handlung setzt praktisch nahtlos am ersten Teil an. Die Pandemie hat sich über New York hinaus in den ganzen USA ausgebreitet über weite Teile Chaos und immense Schäden hinterlassen, das zivile Leben ist sieben Monate nach den ersten Ereignissen praktisch zum Erliegen gekommen. Bürgerkriegsähnliche Zustände herrschen vor, marodierende Banden liefern sich mit den ebenfalls bewaffneten Überlebende heftige Scharmützel um Ressourcen. Als Teil einer Spezialeinheit heißt es nun, im ebenfalls verwilderten Washington D.C. die zivile Ordnung wiederherzustellen. Soweit zum Plot.

Das Spiel selbst ist wieder als teambasierter Online-Multiplayer ausgelegt, zusätzlich zum jederzeit erweiterbaren Waffen- und Schutzarsenal können Teammitglieder auch Spezialfähigkeiten samt Equipment einbringen. Kommunikation und gemeinsames taktisches Vorgehen ist alles, mit der Brechstange kommt man vor allem später im Spiel nicht mehr sehr weit, auch wenn die KI der Gegner nicht übermäßig clever wirkt. In der grundsätzlich sehr zum Erkunden einladenden Open World wird man dezent, aber in gewisser Weise doch linear geleitet, wer Lust auf einen Spaziergang oder eifriges Looten hat, sollte sich auch passende Kollegen ins Team holen, sonst wird die Warterei für die eiligen Gamer nervig.

Besonders hervorzuheben ist das ziselierte Design des Games. Der Kern der Hauptstadt wurde sehr präzise nachgebildet, man bewegt sich durch Georgetown, das Univiertel, natürlich entlang der Mall und dem Regierungsviertel bis zum Capitol Hill. Zahlreiche Studienreisen der Developer in die USA einerseits und in die verlassene Zone rund um Tschernobyl andererseits ließen hier ein modernes, verwunschenes und verwachsenes Bild der Stadt entstehen. Die üppige Vegetation, aber auch der Morast entlang des Potomac, Tierkadaver und ähnliche Details erstrahlen in 4K HDR besonders plastisch, man kann den schwülen, süßen Mief einer verrottenden Großstadt im Hochsommer fast riechen. Auch das Sounddesign wurde nochmals überarbeitet: wenn schon in den USA, dann gleich aus dem Vollen schöpfen. So wurden alle Waffen im Original aufwändigst aufgenommen und abgemischt sowie mit der jeweils passenden Akustik je nach Umgebung versehen. Besitzer von diskreten Surroundanlagen und/oder hochwertigen Headsets werden ihre helle Freude haben.

Fazit: Tom Clancy’s The Division 2 ist ein würdiger, wunderschön gestalteter Nachfolger zum beliebten ersten Teil und etabliert Ubisoft und Massive Games als echte Könner auf dem Gebiet der taktischen Online-Shooter.

Tom Clancy’s The Division 2

Entwickler: Massive Entertainment

Publisher: Ubisoft

Erschienen für: PS4, Xbox One, Windows

Spieler: Online Multiplayer

Gewinnspiel:

Mitmachen und eine Vollversion von The Division 2 plus Fanpaket gewinnen!

HIER GEHT ES DIREKT ZUM GEWINNSPIEL