WIENER-Quiz: Wie retro bist du?

Was bist du: ein hoffnungsloser Nostalgiker oder ein im Jetzt lebender Futurist? Oder, noch schlimmer, eine Mischung aus beiden? Und wenn ja, wie viel? Der gnadenlose WIENER-Psychotest schafft Klarheit.

Redaktion: Roland Graf

Francesco Moser ist …

A) der erste Django-Darsteller

C) Cafetier in der Rotenturmstraße

B) ein legendärer Radrennfahrer

D) Muss ich googeln

Hosen aus Cordsamt …

B) wärmen voll super

A) sind nur was für Opfer

D) gibt’s bei Mr. Porter nicht

C) kommen sicher wieder in Mode

A gscheiter Bua braucht a Messer und …

C) Hamur

B) a Schnur

A) a geile Frisur

D) Ja, was denn nur?

Die Faustregel für die ideale Skilänge …

B) ist klar: Körpergröße plus 15 cm

C) Logo! Körpergröße minus 15 cm

A) checkt der Verleiher für mich

D) sagt mir meine App

Emerson Fittipaldi hatte immer die …

C) engsten Hosen

B) geilsten Koteletten

A) besten Pizzateige

D) Who is Amazon Fittipaldi?

Am häufigsten schreibe ich mit …

B) der gravierten Füllfeder, what else?

A) Kugelschreibern (Geschenk von der Versicherung)

C) Druckbleistift, schon seit der HTL.

D) Gar nix. Ich tippe!

Von wie vielen der folgenden Marken hast du zumindest ein Stück zu Hause: Riess Email, Lilien-Porzellan, Gmundner Keramik, Champion?

B) alle vier

C) zwei

A) eine

D) null

Mick Taylor und Bill Wyman spielten gemeinsam …

C) bei den Glasgow Rangers

B) bei den Rolling Stones

A) in der Vorgruppe von DJ Ötzi

D) Alexa, zeig einen Film mit den beiden!

PK und Special sind zwei …

D) sinnlose Abkürzungen

B) Vespa-Modelle

C) Pistolen-Fabrikate

A) Lack-Varianten bei Renault

Wer ist oder war Steve McQueen?

C) Ein Schauspieler seligen Angedenkens

B) Der Allercoolste, ever!

A) Oscar-gekrönter Regisseur

D) Britischer Modeschöpfer

Der Name Pinarello genießt Kult-Status …

C) für seine Auto-Entwürfe

B) für Rennräder

A) wegen des Pinienzapfen-Flakons

D) gibt’s das für die X-Box?

Zur Auswertung: Für jedes angekreuzte A gibt es zwei Punkte, für jedes B vier Punkte, für jedes C drei Punkte und für jedes D einen Punkt. Die so erreichten Punkte einfach ­addieren und schon steht fest, ob du das Leben lieber im Rückspiegel verfolgst oder generell mutig in die neuen Zeiten blickst.

So retro bin ich

11 bis 20 Punkte:

Überzeugter Futurologe

Der Zeitpfeil kennt bei dir nur einen Richtung: die Zukunft. Und die leuchtet dank neuer Technologien stets strahlend hell. Unter den „Digital Natives“ bist du eindeutig einer der Häuptlinge! Allerdings gab es die Welt auch schon vor dem Internet. Manches davon fühlt sich weit besser an als am Screen. Glaub uns (falls nicht: „Haptik“ googeln)!

21 bis 28 Punkte:

Leiser Modernisierer

Ein Hauch Kaiser Franz Joseph weht ständig durch deine Antworten: Der liebte Film und Flugzeuge auch nicht unbedingt, sah sich die Dinge aber zumindest an. Nicht alle Segnungen der Moderne sind notwendige Übel. Und nicht vergessen: Der Kaiser war da schon über 80 Jahre – bis zur Vergreisung kannst dir also noch Zeit lassen.

29 bis 35 Punkte:

Bequemer Zurückblicker

Du alter Rosinenrauspicker! ­Holzhacken für den Kamin im Skiurlaub ist irgendwie männlich, daheim tut es dann aber doch die Fußbodenheizung mit Fernbedienung. Opas Waffenrad passt zwar gut als Wandschmuck, aber zum Fahren findest du deinen Tesla cooler. Wenn du es nur irgendwie ernst meinst, wirf endlich die Nes­presso weg und nimm die ­Bialetti vom Regal, o.k.?

36 bis 44 Punkte:

Rettungsloser Nostalgiker

Leider können wir dein Testergebnis nicht per Brieftaube versenden. Du steckst jedenfalls voll in der Vergangenheit. Da war alles überschaubar und nicht nur das Fernsehen schwarz-weiß. Und sie werden auch nie wieder einen Mark XII bauen. Dennoch ein kleiner Rat: Selbst Karten fürs Bob-Dylan-Konzert kann man online kaufen.

Foto – Header: Das italienische Fahrradteam beim Training für Olympia München, Sommer 1972. Foto: (c) Guido Cegani; Mario De Biasi; Sergio Del Grande; Giorgio Lotti; Walter Mori; Giuseppe Pino / Mondadori Portfolio via Getty Images