Falke im Höhenflug – Die neue Apparel Kollektion

Den Namen FALKE verbindet man unweigerlich mit Strumpfwaren. Die Firma wurde von Franz Falke-Rohnen 1895 gegründet, damals begann man im Hause FALKE zu stricken und hat seither nicht mehr aufgehört. Nun ist man einen Schritt weiter gegangen und hat sich mit der FALKE Apparel Kollektion in den Bereich der „Athleisure Wear“ vorgewagt. Kommunikationschefin Kristina Falke erzählt uns im Interview über die Beweggründe.

Interview: Alex Pisecker

Falke hat kürzlich das Kerngeschäft Legwear um die Apparel Kollektion für AW 2019/20 erweitert, warum und wie kam es dazu?

Es war die logische Konsequenz eine Apparel Kollektion zu entwickeln, vor allem nach dem Erfolg unserer Ski-Unterwäsche-Linie und der FALKE Ergonomic Sport System (ESS) Sportswear Kollektion. Die Entwicklungsphase für diese völlig neue Kollektion nahm über eineinhalb Jahre in Anspruch und wir haben dafür ein eigenes Design-Team geholt, das dieser Herbst/Winter Kollektion 2019/20 einen nordischen Schuss „Purity“ verleiht. Die Ware wird im Herbst bei Retailern in Europa, China undRussland eintreffen.

Wie kann man die Aussage der Kollektion definieren und an welche Zielgruppe ist sie gerichtet?

Wie schon erwähnt zeichnet sich die Kollektion durch gerade Linien aus und verzichtet auf jegliche plakative Anspielungen. Die Eyecatcher liegen im Detail. Hier handelt es sich um eine alltagstaugliche urbane Kollektion für Damen und Herren, die auch durchaus im mondänen sportlichen Umfeld ihren Platz hat. Zeitlosigkeit wäre auch ein Prädikat, womit ich sie beschreiben würde. Die Zielgruppe sehen wir bei 20+ nach oben hin offen, da die Modelle so abgestimmt sind, dass keine Altersbegrenzung in dem Sinn erforderlich ist.

Auf welche Materialien und Styles fokussiert sich die Kollektion?

Wir verwenden neben Baumwolle, Wolle und Kaschmir – etliche Garne kommen von Loro Piana – natürlich auch sehr hochwertige Chemiefasern. Diese sind erforderlich, um die Materialien so auszurüsten, dass sie den hohen Ansprüchen, die wir an uns selbst stellen und die auch unsere Kunden an uns haben, gerecht werden. Da uns die Umwelt und Nachhaltigkeit im Generellen äußerst wichtig ist, wird ausschließlich Daune aus Totrupf als Füllmaterial verwendet. Alle unsere Produkte werden selbstverständlich in Europa hergestellt. Gestrickt wird im eigenen Haus, konfektionierte Artikel lassen wir in Italien fertigen.

„Herren sollten zum Anzug unbedingt Kniestrümpfe tragen, da man der Allgemeinheit den Blick auf das nackte Wadel ersparen sollte. Seltsamerweise ist dies in südlichen Ländern überhaupt kein Problem, je weiter man jedoch in den kühleren Norden vorstößt, desto kürzer werden die Socken.“

Welche Neuheiten sind in eurem Kerngeschäft Legwear für AW 2019/20 zu erwarten?

In diesem Bereich sind wir Marktführer in Europa. FALKE liebt Männer und es freut uns besonders, dass die Herren immer mutiger werden. Speziell bei den Farben. Vor einigen Jahren wäre es für viele Männer undenkbar gewesen bei einem Meeting zum dunklen Anzug andere Stutzen als in den Farben Schwarz, Dunkelblau oder Anthrazit zu tragen. Heute greift man schon mal zum Pinstripe, breiten Streifen, Pünktchen oder allerlei anderen Mustern, in durchaus fröhlichen Farben. Allein unseren Bestseller „Airport“ legen wir in 42 Farbvarianten auf. Bei den meisten Socken und Stutzen werden die Spitzen handgekettelt und selbstverständlich in Einzelgrößen und nicht in Sprunggrößen (z.B: 41 – 43) angeboten, da geht es einfach um Passform und Haltbarkeit. Grundsätzlich möchte ich auch anmerken, dass Herren zum Anzug unbedingt Kniestrümpfe tragen müssen, da man der Allgemeinheit den Blick auf das nackte Wadel ersparen sollte. Seltsamerweise ist dies in südlichen Ländern überhaupt kein Problem, je weiter man jedoch in den kühleren Norden vorstößt, desto kürzer werden die Socken. Auch haben wir unser Erfolgsmodell ASS aus den 70ern in einer Vintage-Version wieder aufgelegt – im nicht deutschsprachigen Raum heißt dieser Strumpf aus gegebenen Gründen übrigens ACE.

Wie reagiert eine Unternehmen wie Falke, das auf Qualität und Nachhaltigkeit setzt auf unsere schnelllebige Zeit, in der Trends in einem Atemzug kommen und gehen?

Dadurch dass wir ausschließlich in Europa produzieren, sind wir manchmal nicht ganz so flexibel wie andere Mitbewerber. Der Grund dafür ist, dass jeder einzelne Strumpf, bis er in der Verpackung landet durch 16 Paar Hände geht, die eine permanente Qualitätskontrolle gewährleisten und zusätzlich machen wir punktuelle Stichproben bei jeder Produktionsstufe. Wir arbeiten sehr intensiv mit Stilbüros in Paris und Mailand zusammen, die permanent im engen Kontakt mit unseren Design-Teams stehen. Aber an und ab ist man mit einem Trend zu spät oder auch zu früh dran, die Kunst ist es, genau den richtigen Zeitpunkt zu erwischen. Im September 2020 feiern wir übrigens das 125-jährige Bestehen von FALKE – wir haben in dieser Zeit unschätzbar viele Strümpfe erzeugt.

Wie schätzt du die Entwicklung der Modeindustrie in den kommenden Jahren ein?

Ich bin überzeugt davon, dass Nachhaltigkeit noch ein wesentlich wichtigeres Thema werden muss. Produktion und Handel müssen sich den neuen Gegebenheiten anpassen und human-ökologische Maßnahmen setzen. Allein die veränderten Wetterbedingungen der letzten Sommer hätten uns alle wachrütteln sollen und dementsprechend hätte man darauf reagieren müssen. Wir brauchen keine kuschligen Kaschmirstrümpfe im August in den Geschäften, wenn es draußen weit über 30 Grad hat. Auch hoffe ich, dass der Einzelhandel sich endlich aus der Krise befreien kann. Er ist wichtig für die Kommunikation unter den Menschen und die Atmosphäre in den Städten. Tatsache ist, dass wir Menschen uns was einfallen lassen müssen, damit sich kommende Generationen den diversen Teufelskreisen in denen wir uns befinden, entkommen können.

FALKE



Die von Franz Falke-Rohnen 1895 gegründete Firma ist in Schmallenberg im Sauerland (NRW) in Deutschland ansässig, befindet sich in vierter Generation im Familienbesitz und wird von den Cousins Paul und Franz-Peter Falke, die zu gleichen Anteilen als geschäftsführende Gesellschafter agieren, geführt. Mehr Infos: falke.com