Was ist ein Sparkle Pony?

Burning Man 2019 informiert: Eintritt für Sparkle Ponys heuer verboten. Okay, nur: Was ist das?

Wörtlich übersetzt meint Sparkle Pony ein „Glitzerpferdchen“. Allerdings handelt es sich in diesem Fall nicht um Vierbeiner. Der Begriff geriet beim jährlichen Event Burning Man in Umlauf, einer seit 1986 in der Wüste von Nevada vorübergehend zwecks Zelebrieren von Kunst und Community errichteten Stadt. Das Hauptprinzip dortselbst: radikale Selbstversorgung. Im Lauf der Jahre wurde der Event äußerst schick und zum Magnet für aufgeputzte Celebrities, die, so Szenekenner, „zwar mit sechs Koffern Gepäck anrückten, aber nicht wussten, dass man in der Wüste Wasser braucht“ – und so für die Community zum Ärgernis wurden. Für diese Celebs bürgerte sich die Bezeichnung „Sparkle Ponys“ ein.

Besonders unbeliebt im Vorjahr: eine Gruppe von Influencern um Marke Kylie, für die ein Unternehmen namens „Humano the Tribe“ eine Campsite mit üppiger Vollpension errichtete, was die Sparkle Ponys bis zu 100.000 Dollar pro Person kostete. Und den Anrainern so sehr auf den Geist ging, dass die Glitzerpferdchen für heuer ausgeladen wurden, wie Burning-Man-CEO Marian Goodell verlautbarte.

Burning Man 2019, 25.8.–2.9.2019, Black Rock Desert, Nevada.

Foto: Getty Images