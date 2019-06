Ding des Monats: Hollywood-Schinken

Für filmreife Auftritte des Osterschinkens holt man sich am besten im Lande des hauchdünnen Iberico eine Anleihe. „Steelblade“ in Albacete hat zwar einen englischen Namen, ist aber Spezialist in Sachen „soporte de jamón“, weniger klingend mit „Schinkenspanner“ zu übersetzen. Der Edelstahlkopf des Modells „Ebano“ ermöglicht 360-­Grad-Drehungen der Vorder- und Hinterschinken.

Steelblade, Schinken-Halter „Ebano“, um 262 Euro bei jamonprive.at; Produktinfos: steelblade.com

Fotos: Hersteller