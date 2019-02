Nobelskiort Lech: Hoch hinaus mit Dom Pérignon

Derzeit am Arlberg auf Skiurlaub? Dann hätten wir eine exklusive Empfehlung: bis 3. März kann man in der Dom Pérignon Sunset-Rooftop-Bar im Romantikhotel „Die Krone von Lech“ ein Après Ski der besonders spritzigen Art genießen.

Vor kurzem fand in den Lecher Alpen ein Champagnerspektakel der Superlative statt: eine in edlem Schwarz gehaltene und mit goldenem Dom-Pérignon-Emblem aufgehübschte Rüfikopf-Gondel verwandelte sich hoch über den Gipfeln auf 2.350 Metern Seehöhe in ein luxuriöses Gourmettreff mit atemberaubendem Ausblick.

Champagnerliebhaber, Gastronomen und Weinkenner waren geladen und feierten bei romantischem Sonnenuntergang die Österreich-Premiere des Dom Pérignon Rosé Vintage 2006, der mit reifem Bouquet, intensiven Aromen und vollmundigem Gaumenspiel für Furore sorgte.

Passend zu dieser süffig-edlen Champagnerverkostung servierte Dom Pérignon Ambassadeur und Spitzenkoch („Koch des Jahres 2008 von Gault Millau) Thorsten Probost – derzeit werkt er als Küchenchef im Burgvital Resort Oberlech – kulinarische Kreationen. Anschließend konnte die Luxus-Gondelfahrt von allen Skiurlaubern gebucht werden. Von Höhenmeter zu Höhenmeter sorgten freilich wieder das herrliche Bergpanorama und weitere Edelsprudel für beste Laune: Dom Pérignon Vintage 2008 und Dom Pérignon P2 2000 – wie alle Dom Pérignons sind auch diese Editionen aus allerbesten Trauben entstanden und durch drei Reifestufen (Plénitutes) gegangen.

Auf hohem Niveau gefeiert, wird derzeit auch in der Dom-Pérignon-Sunset-Rooftop-Bar im Romantikhotel „Die Krone von Lech“. Die Devise lautet: das Aprés Ski bei Sonnenuntergang und einem Glas Dom Pérignon aus der Vintage-Linie genießen! Gourmets können sich dabei auch noch auf Leckerbissen wie die Krone-Klassiker Burger und Beef Tartar freuen, serviert werden auch edle Meeresspezialitäten wie Oscietra River Kaviar und Gillardeau Austern. So sollte jeder schöne Skitag ausklingen, oder?

Dom Pérignon Sunset-Rooftop-Bar



Ort: Romantikhotel „Die Krone von Lech“ in Lech am Arlberg

Termin: bis 3. März täglich geöffnet bis 19 Uhr

Infos: lechzuers.com

Mehr Infos zu den Dom Pérignon Vintage-Champagner: domperignon.com